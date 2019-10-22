【健康百科】大便顏色反映腸道健康　痾唔出因為大腸菌叢失衡？

常常「痾不出來」還是常常「肚子痛」嗎？這些可能都是腸道內菌叢的失衡所造成的症狀，久了不但影響營養吸收，免疫功能也可能受到影響。

小腸是體內消化液作用的主要位置，負責大部分食物的消化及營養吸收，而大腸的主要功能則是吸收剩餘食物90%以上的水分，形成糞便。當糞便到達一定的量時，受擠壓的腸壁便會對大腦發出訊號，幫助排便。

振興醫院大腸直腸外科主治醫生黃任嫻表示，存在於大腸的腸內菌叢一旦失衡，便可能促進腸道蠕動的神經傳導物質失衡造成糞便排空變慢變硬；失衡更嚴重的話，則可能導致腸道壞菌增生，引起腹瀉。

振興醫院大腸直腸外科主治醫師黃任嫻表示，存在於大腸的腸內菌叢一旦失衡，便可能促進腸道蠕動的神經傳導物質失衡造成糞便排空變慢變硬。（Gettyimages/ CSA images)

台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠表示，壞菌容易造成腸內菌叢的失衡。新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳則表示，每個人的腸道菌叢都不相同，從母體接受到媽媽的營養以及出生後接觸到的食物，都影響菌叢設定和生成。何謂壞菌，對每個人來說都不見得相同，且每個人可以忍受的量也不盡相同。

柳朋馳以大腸桿菌為例，大腸桿菌其實是人體腸道的常在菌，甚至可合成並釋放人體所需的營養素，與人的關係可說是互利共生。而有些人的腸道適合大腸桿菌生存，吃到受大腸桿菌汙染的食物不太會有事，有人則可能因為食用數量過多的大腸桿菌或吃到病原性大腸桿菌，造成腹瀉或嚴重感染。

另外，黏膜發炎損傷和抗生素濫用，也是產生腸道壞菌破壞菌相平衡的原因。

黏膜發炎損傷和抗生素濫用，也是產生腸道壞菌破壞菌相平衡的原因。（freestocks.org／Unsplash）

黃任嫻表示，有些人可能因自身疾病，如自體免疫疾病或因體質，有所謂乳糖或麩質不耐症等過敏症，引起慢性發炎導致腸黏膜屏障消失，使腸內菌叢失衡並使壞菌增生感染人體。至於抗生素，則是好菌、壞菌一網打盡，不但殺死致病菌，也可能一併殺死體內的原生腸內菌叢。而當腸內菌叢減少時，就可能使致病的壞菌增加，霸佔原本腸內菌叢位置，造成菌相失衡。

腸內菌叢失衡時可能影響人體消化食物及代謝毒素的功能。柳朋馳表示，當發現排氣味道改變、或是發生便祕、腹瀉、脹氣、不明腹痛等，都是腸相改變徵兆。他表示，此時可以適時補充一些益生菌，如比菲德氏菌、乳酸桿菌等，以改善失衡的腸內菌叢。

柳朋馳表示，當發現排氣味道改變、或是發生便祕、腹瀉、脹氣、不明腹痛等，都是腸相改變徵兆。（Gettyimages／EyeEm）

糠榮誠則表示，由於抽菸、喝酒、燒烤等，可能讓腸道增加發炎物質產生，且讓腸黏膜的修復變差，因此不要暴飲暴食以及大量食用燒烤、菸酒，可以避免腸道菌相失衡。暢通排便是保持腸道健康的重點，因此多喝水保持規律的運動習慣和維持正常作息，有助於排便，避免糞便長期刺激腸道細胞而產生不好的影響。糠榮誠表示，可觀察自己的糞便顏色來判斷腸道健康，通常健康的糞便為金黃色，若是呈現深黑色或是綠色，則可能有出血或是膽汁分泌過多的情形，建議到醫院檢查。

另外，黃任嫻也提醒，由於大腸直腸是糞便主要儲存地點，糞便需在大腸直腸中經過至少1至2天才會排出，大腸黏膜因此長時間暴露在糞便中的膽汁酸、硫化氫及氨等致癌物中。加上大腸內又有腸內菌及糞便擠壓的機械刺激，相較於有消化酶與鹼性環境保護的小腸細胞，癌化風險更高。

暢通排便是保持腸道健康的重點，因此多喝水保持規律的運動習慣和維持正常作息，有助於排便，避免糞便長期刺激腸道細胞而產生不好的影響。（Gettyimages／ RunPhoto）

黃任嫻表示，腸癌有八成與飲食和生活習慣有關，但仍有15％的病人受遺傳影響，建議若有親友罹患乳癌、婦癌、胃及小腸、胰臟等消化道癌症，建議於親友發病年齡減10歲，或50歲以上開始定期接受大腸鏡檢查。另外，目前成人健檢提供兩年一次免費糞便潛血檢查，50歲以上民眾可至醫療院所詢問。

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