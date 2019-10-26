攻鼻Wasabi可殺菌？　台醫生：完全錯誤！食魚生最緊要係…

許多人吃生魚片時喜歡沾Wasabi一起吃，除了享受「攻鼻」的感覺，更是因為聽聞Wasabi具有殺菌的作用。但近日台大醫院兒科醫師吳其穎指出，其實Wasabi並不會殺菌只會「抑菌」，而且Wasabi跟Mustard是完全不一樣的東西，破除許多人的迷思。

日前醫師吳其穎在個人Youtube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」分享，許多人會把Wasabi稱為Mustard，但其實他們一點關係都沒有，這是人們以訛傳訛，口語上的誤用留下來的結果，Wasabi和Mustard是完全不一樣的東西。

台灣醫生指出「Wasabi」不會殺菌只會「抑菌」。（Youtube@ 蒼藍鴿的醫學天地）

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吳其穎表示，日文中的Wasabi（わさび）精確來說是指山葵，它的莖部可以被研磨成山葵泥，也就是最正統、高檔的壽司店所使用的Wasabi。而現今許多店面所使用的Wasabi或超市裡賣的Wasabi粉，其實都是使用類似有嗆鼻味的辣根以及綠色食用色素所製作出來的仿製品。

吳其穎也說，Wasabi和Mustard其實一點關係都沒有，大家最常接觸到的Mustard，是美式餐廳中的黃Mustard醬或法式餐廳製做羊排所使用的第戎Mustard醬（Dijon mustard），這種Mustard是由芥菜類蔬菜的籽經過研磨後，再加上水、醋或酒等調味品調製而成的。Mustard醬的確會有刺激性，但本質上與山葵或辣根所製做成的Wasabi是完全不同的。

而山葵或辣根到底有沒有殺菌的作用，吳其穎表示，山葵和辣根之所以「攻鼻」的原因，在於它們辛辣的成分「異硫氫酸鹽」，這種成分在某些研究中已經證實能夠抑制細菌的生長。

吳其穎表示，山葵和辣根之所以「攻鼻」的原因，在於它們辛辣的成分「異硫氫酸鹽」。（Youtube@ 蒼藍鴿的醫學天地）

這代表著如果今天這塊生魚片沾了Wasabi，那麼上面細菌生長速度可能會變慢，但如果這片生魚片上本來就有很多細菌，沾了Wasabi後原本的細菌依然會存在，它們只是分裂繁殖的速度變慢了而已。

吳其穎表示，說生魚片沾Wasabi可以殺菌其實只是說心酸的，但也提到生魚片本身的新鮮度和處理的過程才是最重要的，如果處理過程不當或是保鮮不當，上面眾多的細菌可能會入侵腸胃，以致上吐下瀉，也有可能會將寄生蟲吞下肚，造成寄生蟲感染或腸胃不適。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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