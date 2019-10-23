台37歲健身網紅中風有先兆？　醫生：發現3種情況要即時call白車

日前年輕力壯的健身達人「筋肉爸爸」中風，因即時送醫，恢復良好。台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，腦中風恢復程度和送醫時間大有關係。他說，如果發現自己或身邊人有「一邊手舉不起，一邊臉不太動，講話不清楚」三種狀況之一，有六、七成機率就是中風，立刻打緊急救助電話就對了。

「筋肉爸爸」中風恢復情況良好。（IG@jz_woo）

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鄭建興表示，台灣每年逾三萬人腦中風，近三分之一為此喪命，逾半數因而失能，長照人口超過半數和中風有關。腦中風有75%以上因頭頸部血管阻塞造成缺血性中風，若能盡速將栓塞移除或溶解，供血恢復正常，腦部功能也會恢復。

不過，適用於小血管組塞的靜脈血栓溶解劑要在四個半小時內打，效果最好，全國超過一百家醫院可以施打；至於動脈取栓術，並非每個病人都適用，能做的醫院也比較少。

鄭建興表示，靜脈血栓溶解劑為臨床上兼具即時性和可行性的治療選擇，及時治療的患者，有一半可以恢復生活自理，有些甚至接近完全恢復。

一名30多歲男性患者，有三高和腦中風家族病史，某天突然嗜睡也不太講話，起初家人只覺得工作太累，但沒多久家人叫他都沒有反應，發現他左邊手腳不能動。速打119後，救護人員抵達評斷疑似腦中風，送達中重度急救責任醫院，到院後確認為缺血性腦中風，於是以靜脈血栓溶解劑治療，一個月後便能正常復健，三個月後已能正常生活。

鄭建興說，可惜台灣各醫院回報腦中風送醫時間，平均比標準的四個半小時多一倍，偏遠地區最高更耗時34小時。除了偏遠地區路途遙遠，大多數腦中風患者都是被「再觀察看看」、「先休息一下再說」這種念頭耽誤了治療黃金期。

辨別中風四步驟（按圖）：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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