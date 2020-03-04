樂觀的人也有機會患抑鬱症！盤點10個最常見對精神病的誤解

跟歐美國家比起來，亞洲人比較沒有定期諮商的習慣，總認為看「身心科」、「精神科」就是怪怪的，也因此長期以來忽略了自己的心理健康，更對精神疾病、憂鬱症（另稱抑鬱症）患者貼上不少惡意的標籤。

今天Dailyview網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統整這一年內，網友最常誤會的精神疾病迷思，並請和信醫院身心科的鄭致道醫師，破解大家的錯誤印象。

No.10 生病以後就無法工作

憂鬱症、躁鬱症都是屬於精神疾病，有不少僱主認為這類型病症無法控制壓力和情緒，因此多半不會錄取，也有網友分享自己罹患精神疾病後，被公司直接被開除。

醫生怎麼說：

診斷精神疾病的標準，就是以個案的功能是否已經受到影響，包括社會、職業和活動功能等。這確實會造成病患無法勝任原本的工作和學習。若有這種情況醫師也會介入處理，不過大部分的患者都能恢復，治療的目標也是以恢復病患原本的功能為主。

部分精神病人即使具工作能力，亦因被誤解而難以找到工作。（Fernando @dearferdo/Unsplash）

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No.9 得憂鬱症是因為太愛胡思亂想

常常聽到不理解憂鬱症的網友評論，某某人會得憂鬱症，一定是因為老是愛胡思亂想、心思太細膩、想太多的關係，平常放寬心，單純一點過生活就不會發病了。

醫生怎麼說：

憂鬱症如同生理疾病，有生理、心理跟社會因素互相影響，不能完全歸咎於病人本身調適能力不好。心理疾病沒有血壓計、溫度計可以測量，所以大家會覺得好像看不到，就是不存在一樣。其實醫學上，已發現是因為神經傳導物質變化或基因的影響。

更多最常見對精神病的誤解（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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門診常見的精神疾病有哪些？

鄭致道醫師也提到，在門診常見的精神疾病還是以輕型為主。嚴重型的精神病，是會跟現實脫節、會有奇特行為和怪異思想，無法處理對人事物的行為。精神疾病跟精神病，只差一個字，卻有很大的差別。門診常見的輕型精神疾病，主要以焦慮、憂鬱和失眠為主，當然這可能是嚴重的精神病的初期表徵。嚴重的精神病，通常比例是100至200個人裡會有1位；輕型的精神疾病比例就會高很多，可能100至200人裡面，會有10到20個。

另外自閉症，或是所謂亞斯伯格症候群，都是屬於青少年型的精神疾病，確實也是在兒童青少年精神科常見的族群。過動症近期也常被重視或提起。這也是因為近年來社會對於精神衛生的重視，讓醫療體系能早期的介入跟治療。當然也希望社會上能對精神疾病患者有更多的接納，讓他們能在正常的環境中成長。

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月02日至2019年10月01日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『精神疾病的迷思』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

最常被網友誤會的精神疾病迷思（DailyView網路溫度計授權使用）

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