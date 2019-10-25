6歲女童遭舞蹈老師強行壓腿做一字馬　脊髓損傷恐終生癱瘓

河南一名6歲女童學習舞蹈2年，本月初上課練舞時先做拱橋，女童失平衡蹲下來，當時傷勢並不嚴重，她沒告訴舞蹈老師，老師再強行替她壓腿做一字馬，造成二次傷害。及後老師發現她無力癱軟在地，抱起女童她也站不起來，才報警把她送院。醫生及後證實女童脊髓損傷，很大機會終生癱瘓。女童母親哭訴女兒確診後，舞蹈機構突然改變態度亦沒有接電話。機構負責人受訪時卻指出現這種情況，他們不免質疑「是不是孩子本身就有問題」。

河南一名6歲女童本來已上舞蹈班2年，但最近她在班上被老師大力強行壓腿做一字馬，結果在不知情下導致脊髓損傷，醫生及後證實女童大部份機會將終生癱瘓。（秒拍片段截圖）

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喜愛跳舞的6歲女童彤彤於河南平頂山一舞蹈培訓機構上課2年，本月初（6日）她於課堂跟隨老師做熱身動作，但老師在不知情下替彤彤大力壓腿，結果彤彤之後坐在地上想再起身時，雙腿完全無法站立。

彤彤母親翻看課堂的閉路電視，從片段所見，老師一開始要求所有學生做「拱橋」動作，但彤彤不慎失平衡，下半身大力蹲了一下。雖然是一個小意外，彤彤像未察覺腰部已受傷，於是沒有告訴老師。及後老師替她大力壓腿，造成二次傷害，彤彤起身走路時動作已變得僵硬，不過她坐下來嘗試繼續與其他學生做伸展動作。

之後當老師叫學生集合，其他小朋友起身移至前方，彤彤發現自己下半身完全動不了。老師見狀於是上前嘗試抱起她，但她已無力站起來，老師隨即把她送到郟縣人民醫院檢查。家人得悉彤彤出意外即趕到醫院，但當時已見她躺在床上動彈不得。

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醫生證實彤彤因為腰部外傷，再加上脊髓損傷，導致下半身很大機會或終生癱瘓。（秒拍片段截圖）

由於情況嚴重，家人決定轉去河南省人民醫院治療。醫生證實彤彤因為腰部外傷，再加上脊髓損傷，導致下半身很大機會或終生癱瘓，向家人直言別抱太大希望，除非有奇蹟發生。

彤彤的母親表示極度心痛，又指本來在女兒受傷初期，機構負責人王先生主動聯絡她，更派人探望女兒而且態度非常好，但後來得悉她的傷勢後突然改變態度，不但沒有再探望女兒，而且就算打電話亦未能聯絡對方。

醫生向家人直言別抱太大希望，除非有奇蹟發生。（秒拍片段截圖）

王先生回應傳媒查問時表示，正常上課出現這種情況，他們會質疑「是不是孩子本身有問題」。另外被指態度大幅改變，他解釋最初是基於人道主義才主動負責彤彤初期的醫療費用，但後來發現財政上有困難，最後決定隔數天才探望一次。對於彤彤的意外，王先生續指無論甚麼情況，亦希望透過法律途徑解決事件，「我願意把這件事情走上法庭」。

（微博、新浪網）