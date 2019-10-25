日德仁天皇夫婦搭專用火車　企住揮手超親民　少女目擊全程狂尖叫

德仁天皇周二（22日）於東京舉行即位大典「即位禮正殿之儀」，不少日本民眾對德仁夫婦兩人終正式登上皇位感到非常開心，各地更因此舉辦不同慶祝活動。有高中生於當日在Twitter上載片段，表示於一個月前其實遇到天皇夫婦搭乘御召列車，當列車經過JR車站月台時，天皇夫婦於車廂中站起來向民眾揮手，非常親民。樓主當時目撃此震撼一幕，更不斷尖叫起來，大批網民表示羨慕樓主見到天皇兩夫婦真人，「陛下您好」、「天皇的樣子亦很慈祥」。

德仁天皇及雅子皇后在上月末曾搭乘御召列車前往茨城縣，並出席全國運動會開幕禮及觀賞比賽。（新浪網圖片）

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該女高中生於周二當晚上載一個月前的片段，片中顯示當晚樓主與朋友在JR車站月台等待列車時，突然遇到皇室專用的御召列車經過。上月末德仁天皇及雅子皇后搭乘列車前往茨城縣，並出席全國運動會開幕禮及觀賞比賽。

樓主當晚見到正是德仁及雅子回來東京時，在車廂內的兩人正站起來向月台上的民眾揮手的一幕，盡顯親民一面。雖然只有短短30秒，不過樓主相當興奮，向天皇兩夫婦揮手之餘，更不斷與朋友一起尖叫。

樓主當晚即見到德仁及雅子回來東京，在車廂內的兩人正站起來向月台上的民眾揮手，盡顯親民一面。（「Tsukiyamma」Twitter片段截圖）

樓主當時一邊拍片，一邊難以置信的稱：「他們在哪？他們在哪？」、「見到了，真的是德仁天皇！太厲害了」。片中可見，月台上的人突然可以見到天皇兩夫婦出巡亦感到非常驚訝，不斷拍照。

御召列車只是在皇室家族出外，或有其他國家貴賓到訪時才會出動，不少網民稱樓主非常幸運，可以遇到尊貴的德仁天皇，更笑言聽到樓主的尖叫好像見到心愛的明星一樣，「這樣罕有也能讓你遇到，真好呢」、「他絕對是個受歡迎的天皇」、「樓主的反應好像見到帥哥」、「見到這幕很感動」。

德仁天皇及雅子皇后在上月末搭乘列車前往茨城縣，一同參加全國運動會開幕禮。

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德仁天皇周二（22日）於東京皇居宮殿的「松之間」，舉行即位大典「即位禮正殿之儀」，德仁及雅子分別換上「黃櫨染御袍」及「十二單」，登上「高御座」及「御帳台」接受祝賀。

日本當地不同都道府縣亦有舉行各式各樣的活動慶祝此歷史重大的日子，各地神社亦有售賣特別版的御朱印，更有不同交通工具在車頭上插國旗，甚至有情侶當日註冊結婚，為特別日子添上更重大的意義。

（Twitter）

日本各地亦有不同慶祝活動↓↓

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德仁天皇周二於東京皇居宮殿的「松之間」，舉行即位大典「即位禮正殿之儀」。

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