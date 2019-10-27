推埋牆、壓落地　美男警粗暴制服11歲女學生　證違用武守則後辭職

各地警方執法時如動用武力，必需遵守規範，而美國新墨西哥州法明頓（Famington）警方近日公布一段影片，有警員粗暴地制服11歲女童，該名警員事後接受內部調查，證實違反武力使用守則後辭職。片段顯示，涉事警員在學校內將女童大力推向牆壁，其後將女童壓倒地上，更一度拔出手銬；在旁的學校職員出言勸阻不果。法明頓警局局長希伯比（Steve Hebbe）在聲明中坦言，對事件感到震驚和憤怒。

女童（右）原打算離開學校，其間學校職員（中）曾阻止。（「FarmingtonPoliceDept」YouTube影片截圖）

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事發於今年8月27日，警員克利史定臣（Zachary Christensen）在梅薩中學（Mesa View Middle School）執勤，從當局公布的77分鐘影片中，見到克利史定臣與校方職員對談，談及過去數天要求女童在校內要聽話，克利史定臣又讀出女童被投訴的行為，包括阻礙課堂進行、在巴士上站立和在飯堂拿太多牛奶，其後更指控女童曾襲擊他與學校職員。

不久，當女童離開學校之際，克利史定臣上前試圖扯下女童的書包，不斷重複說：「妳完了！」雙方一度拉扯，克利史定臣制服女童期間，大力把她推向牆壁，又抬起其左腳將她摔倒在地，其後將她壓落地。女童不斷嚎哭，又哀求克利史定臣離她遠點，哭稱：「我沒有反抗，你弄傷我了。」

↓↓↓涉事警局主動公布77分鐘片段↓↓↓

片段顯示克利史定臣以粗暴手法制服女童，其間學校職員一度勸阻，表示：「此刻她對你不構成威脅……你不需要用過度的武力。」希望警員可先讓女童站起身，但仍被拒絕。

克利史定臣的執法方式引來極大爭議，法明頓警局主動展開內部調查，結果證實他違反武力用守則，又將其主管降級，克利史定臣其後請辭。警局局長希伯比承認事件是「失敗」，對此感到震驚和憤怒，「我們重視社區關係，定會繼續努力保持公眾對我們部門的信心」。

（《華盛頓郵報》、《紐約郵報》）