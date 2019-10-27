台夫妻與女兒同床　要築枕頭山「偷食」　爸媽網友齊分享獨門秘技

許多夫妻生完第一胎後，為顧及孩子感受，性生活頻率下降，台灣一名女網友在爆怨公社PO文表示，和小孩一起睡的夫妻啪啪啪生活充滿驚險，因為兩人必須同心協力築高山，「我不想哪天女兒作文有……爸爸晚上都會壓在媽媽身上，媽媽很痛苦的文章出現」，讓原PO無奈說「明明是合法夫妻，卻每次都有偷情的驚險呀」，引來大批網友熱議！

夫婦倆堆起枕頭山「偷食」笑爆網友（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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網民留言：過來人紛紛認同好困擾（點圖放大瀏覽▼▼▼）

被地震搖醒？

有網友開玩笑表示，小孩會不會以為是地震，然後就這樣被搖醒？（點圖放大看留言▼▼▼）

分房睡or轉移陣地

還有網友建議，乾脆分房睡或轉戰別的地點辦事啦！（點圖放大看留言▼▼▼）

裝睡而已

也有人提到，其實小孩只是裝睡，根本都知道爸媽在進行那件事……（點圖放大看留言▼▼▼）

雖然原PO滿滿抱怨，不過有網友笑說，就是因為像偷情才有刺激感啊！不然下次直接換戰場，就不用擔心啦！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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