纏綿間感覺「不是那麼硬」　台女疑被背叛刺死男友：下輩子別再見

情侶維持關係最重要是願意坦誠相待，單方面懷疑輕則引來爭吵，重則或會造成嚴重傷害。台灣一對情侶多次離離合合，去年兩人見面發生親密關係時，女方感覺男友「不是那麼硬」，即時懷疑男友或剛與其他女性發生關係，並想起男友以往偷食同時間交3個女友的日子，突然恨上心頭，拿出手袋內的生果刀刺死對方。台灣法院日前的判決指，涉事台女因衝動、失慮而犯罪，判處12年有期徒刑。

一名台女疑男友發生外遇，因愛成恨於兩日發生性關係時以生果刀刺死對方。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發去年7月，居於台南的尤姓女子早上7時許接到郭姓男友來電，相約於男方寓所見面，兩人見面時郭男要求發生關係，進行至一半時，尤女突然感覺有異，「我感覺他從外面已經有做愛回來，已經有發生性行為，那種硬度不是那麼硬」，令經歷多次離合的她再次想到兩人的感情瓜葛，「我告訴他沒辦法就不要勉強先休息」。

躺在床上的尤女愈想愈傷心，懷疑男友有外遇，已在外面跟其他女性發生關係，突然因愛成恨，生出「兩個人都那麼苦，我想帶他離開這個世界，不想他那麼痛苦」的想法。她遂向男友說：「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，隨即在手袋內取出平日用作防身的生果刀，向男友的頸部刺去，再拔出刀刺向對方的左腹，令他當場死亡。

尤姓女子與男友離合多次，曾被背叛的經歷令她聯想到男友可能有外遇。（示意圖，資料圖片）

尤女事後回家，曾向妹妹提及要到屏東跳海自盡，警方接報後，翌日及時將她找回並拘捕。她接受法庭審訊時曾供稱，與男友多次離合，曾被背叛的經歷令她非常傷心，「他一次一次出去玩，感情受傷回來，我還是接受他，我的心很痛」，案發時只想到「我覺得我殺了他，我就可以把命還給他」。

當地地方法院認為，尤女與男友分合多次，其間兩人有經濟、生活壓力及感情瓜葛，案發時是臨時萌生殺機，加上她有歉疚之意，判處15年監禁。不過台南高等法院審理時指出，尤女患有焦慮、恐慌、失眠等症狀，事發時受到刺激才因衝動、失慮而犯罪，故撤銷原來判決，改判12年有期徒刑。

（綜合）