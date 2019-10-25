【萬聖節2019】超強媽媽手製Halloween服飾　網民：正職做道具？

小時候最喜歡萬聖節了，小朋友不但可以「攞正牌」食糖，更可以扮鬼扮馬通處跑。但要數最慘的，都莫過於一眾幫子女變裝的家長了。 有網民在討論區發文指，認識一位朋友每到萬聖節，都會親手為女兒製作讓人驚奇的服飾，從可樂樽到電飯煲，像真得來又趣怪。貼文一出，於短短一日已有1,300多人讚好及分享。

《爆廢公社二館》截圖

巧手媽媽親製超強創意萬聖節服裝有網民在《爆廢公社二館》發文指，認識一位手作技能超強的媽媽，每到萬聖節總期待這位朋友會有甚麼讓人驚奇的作品。「看到作品真的是太有才了，簡直做什麼像甚麼」，發文網民指，這些創意超強的萬聖節服裝，都是這位巧手媽媽一個人親手完成，而且材料基本都是不織布，和一些日常家中常見的小物。

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貼文一出發布短短一天，已有1,300多人讚好及分享，網民紛紛留言大讚，「當她的小孩好幸福啊！」、「太強了！請收下我的膝蓋」、「電視台道具部門非常需要她」。

網民：萬聖節是逼出媽媽無限創意潛能的節日

有網民笑言，每年孩子們的萬聖節派對，都是父母拼創意的戰場，父母紛紛大嘆：「這年頭當父母都要十八般武藝樣樣會」。話雖如此，但一眾廿四孝爸媽，為求寶貝仔女可以驚艷全場都會出盡法寶。快來重溫萬聖節服裝創意之作！

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