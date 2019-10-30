【兵不厭詐？】鹿中槍倒地疑詐死　獵人走近查看反被撞至重傷不治

不少動物在大自然中生活都有「一招半式」旁身，「詐死」是其中一個保命方法。日前美國一名六旬獵人於阿肯色州的奧札克山（Ozark Mountains）打獵時，開槍打中一隻鹿。他見鹿隻沒有動靜，遂上前查看，沒料鹿突然起身撞向他，令他身受重傷，送院途中證實不治。

美國一名獵人打獵時開槍打中一隻鹿，惟上前查看時被鹿撞至重傷，最終不治。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發上周二（22日）傍晚，66歲的亞歷山大（Thomas Alexander）於位於阿肯色州寓所附近的奧札克山樹林打獵，期間他開槍打中一隻鹿。他見鹿隻沒有反應，遂走近查看，詎料鹿卻突然站起向他猛撞攻擊。

亞歷山大被鹿角撞到數次，身體有多處刺傷，他即時致電妻子求救，救援人員本打算以直升機將他送院搶救，可是未及上機他便停止呼吸，送院後證實不治。

阿肯色州狩獵與魚類委員會通訊主任史提芬斯（Keith Stephens）表示，目前仍未能確定亞歷山大的死因是否與鹿隻襲擊直接有關，指不排除他有其他疾病如心臟病，不過他表示當局不會要求驗屍，意味亞歷山大的確切死因或無法得知。

當地官員表示，未能確定亞歷山大的死因是否與鹿隻襲擊直接有關，形容同類意外非常罕見。（資料圖片）

史提芬斯指，意外後已派員搜尋涉事鹿隻，但至今仍未有發現，目前仍不清楚鹿隻是否仍然生存。他形容，同類意外非常罕見，指對上一次發生類似的意外已是2016年，當時一名獵人被鹿隻攻擊，惟並無生命危險，提醒參與打獵活動的人至少要等待30分鐘才從後接近動物，並要留意動物的呼吸，避免發生危險。

(Buzzfeed)