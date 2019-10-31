哈士奇咬爛梳化塞鵪鶉蛋　動物傳心師爆5字原因　主人崩潰認命

身為「狗界三傻」之一，哈士奇（雪橇）絕不會令主人失望，牠們天生精力旺盛，腦袋及行動異常，愛搗亂的性格讓主人相當頭痛。日前一名台女在facebook發文抱怨，指家中的哈士奇是超級破壞王，咬爛沙發、弄到全屋便便等都是平常事，因愛犬破壞力太強，身心俱疲的台女求助動物傳心師找出原因，結果得到5個字回覆，令她當場哭笑不得。

一名台女養的哈士奇破壞力驚人，令她忍不住求助動物傳心師找原因，最後原因卻令她哭笑不得。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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「上輩子一定是欠妳一條命，這輩子來還的！」該台女日前崩潰在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己原本不相信動物傳心師，但哈士奇愛犬是超級破壞王，罪狀包括拆爛家具、咬爛沙發、拉便便後自己開掃地機械人滾過去全地板也是、破壞掃地機械人、懶理巨大身型撲向主人等等，台女坦言都能默默承受。

「狗界三傻」的另一代表西摩，曾在內地闖入地鐵站，更傻更更坐了兩個站：

+ 4 + 3 + 2

惟最近愛犬行動升級，竟將餐包的的鵪鶉蛋塞進沙發縫隙，主人終忍不住高呼「他Ｘ的超難清」，形容心情像吃屎一樣，便立刻約動物傳心師，哭問為什麼狗狗要這樣，「為什麼要凌虐我？」結果傳心師表示，愛犬的回覆是「因為我開心」，台女聽罷瞬間傻眼，當場哭笑不得，「所以妳做這些全部是因為妳爽」。

台女的慘痛經歷引來大批網民熱議，有人笑言「你一定上輩子踢破他的骨灰壇」，又指養哈士奇需要很大勇氣及耐心，「哈士奇就是來你家拆家的啊」、「哈士奇正常發揮」、「哈士奇做事不用理由」。有網民則提議台女可在牠喜歡咬的物品表面塗辣椒水，「辣幾次以後就不敢亂咬了」，不過台女表示已試過不果，「她很喜歡。她連檸檬都能硬吃給我看」。