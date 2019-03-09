【月光族】感自卑、生活失安全網　5大貧窮人生造成的心理壓力

現今世代搵食艱難，大學生的平均起薪點只有一萬五千元，與不少飲食業的樓面月薪相約，每月出糧扣除家用、交通費、飲食費、電話費等雜項，剩下的錢少之又少，不少人工作數年仍然有財政困難，甚至因財政壓力過大影響心理健康。

香港百物騰貴，基層打工仔往往在經濟上苦苦掙扎。本港月入中位數為一萬六千八百元，人工低，生活捉襟見肘，事事都要精打細算，甚至「憂柴憂米」。長期處於這種情況，又不懂得處理壓力，容易影響心理健康。

按圖了解以下五個財政困難引致心理壓力的原因：

1. 【沒有安全網】 知道在緊急情況下沒有財務安全網會令人非常緊張，由於沒有足夠的流動資金，你不能輕易辭退工作、不能有意外、不能生大病等等，對別人來說不是生死攸關的問題，對你而言可能不一樣。（GettyImages/VCG）

財政基礎不穩健造成心理負擔是人之常情，有需要人士可以找社工或社會福利署幫忙，了解政府提供的援助。此外，與鄰舍之間建立良好關係亦有助互通更多生活資訊，發生突發事情時亦有人可伸出援手。謹記不要將壓力「硬食」，並嘗試用有效方式舒壓，例如做運動、與朋友傾訴、大哭一場等。

（資料參考：Ladders）

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