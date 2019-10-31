酒吧熟客送全場彩券　美調酒師中獎淨袋40萬　講明唔亂使續返工

運氣太好時，就算沒買彩券都會中獎？美國密蘇里州（Missouri）一名調酒師早前獲熟客贈送彩券，雖然場內人人有份，惟只有她獲幸運之神眷顧，事後驚喜發現竟然中獎，獎金更高達5萬美元（約39.2萬港元）。她未想到如何處理這筆幸運之財，但明言不會辭掉工作。

魯西（Taylor Russey）在密蘇里州一家酒吧擔任調酒師。（fb「New Wentzvillian For St Charles Countians」圖片）

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33歲的魯西（Taylor Russey）在一家酒吧擔任調酒師，有熟客於兩周前送她一張當地彩券「Powerball tickets」。她指，該熟客不時在酒吧買彩券，再送給店內其他人，尤其在獎金較多的時候；10月19日該名豪爽客人剛好又為全場所有人買彩券，她如常收下也沒作多想。

魯西表示，有熟客於兩周前送她一張彩券當作小費，但她未料自己竟獲幸運女神眷顧，最後中獎5萬美元。（Ig「taterbean3825」圖片）

沒料翌日魯西才發現，該次中獎彩券剛好從其酒吧出售，她憶述當時自己還在店內向其他人開玩笑：「各位，是誰贏了錢但不告訴其他人？」她及後醒起自己也獲贈獎券，遂拿出核對，驚覺原來竟是自己中獎，「我呆了站在那裏看着廚師，再看一看彩券，才開始大笑，又哭了起來」。

彩券公司表示，魯西是密蘇里州歷來第4個抽中5萬美元的人，亦是今年來第2人。（Twitter圖片）

彩券公司表示，魯西是歷來第四十個持密蘇里州出售的彩券而中獎5萬美元的人，亦是今年來第二人。

魯西稱未有打算把獎金拿去買貴價品，也不會因此辭掉工作，但表明會先看牙醫，「我不是那種（愛揮霍）人。這筆錢不會維持我餘生的生計，我還是要工作」。

（霍士新聞、紐約郵報）

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