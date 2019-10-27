台數學小天才愛用紅筆廁所牆上解題　嚇死90歲阿公以為闖命案現場

如果進浴室時，在牆上看到一片血紅字跡，想必會被嚇到尖叫吧？然而在這戶人家裡，千萬要保持淡定呀，因為這可是位數學小天才的學習痕跡呢！有台灣媽媽透露，兒子在數學上很有天份，每天回家都會問她極困難的數學題，例如「2的100次方是多少？」，如果媽媽答不出來，他就會想辦法把她教到會！

有趣的是，這位小天才從小就喜歡在廁所解謎，洗澡區的牆壁就是他的專屬黑板，家中也特別為他準備浴室專用的蠟筆。而他寫好解題式後，會特別交代媽媽「記得去上廁所喔」。

可惜這回先看到小天才傑作的不是媽媽，而是祖父，於是當90歲的祖父半夜去洗澡，一開燈，這副畫面就映入眼簾，嚇得他放聲大叫：「天啊，整間怎麼都是血！那麼恐怖……」

這位小天才從小就喜歡在廁所解謎，洗澡區的牆壁就是他的專屬黑板，家中也特別為他準備浴室專用的蠟筆。（Facebook@爆怨公社）

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網民留言：弟弟真的好愛數學

連洗澡都不忘解題，弟弟對數學是真愛！但這麼一大片紅吱吱的筆跡，媽媽也嘆「洗牆壁洗得像命案現場」（點圖瀏覽網友搞笑留言▼▼▼）

數學系未來希望！

網友建議，既然小孩對數學這麼著迷，可以考慮朝這方面培養……國家未來就靠他了（點圖看更多爆笑留言▼▼▼）

媽媽被強迫學習比較好笑

小孩對學習有興趣當然值得誇耀，但對大人來說就不算喜事了，尤其是脫離學生時期很久，早就把知識還給老師是媽媽們來說……（點圖繼續看留言▼▼▼）

那個，老人家嚇不得，考慮一下用顏色和平一點的蠟筆嘛……像是代表藍天綠地的藍色、綠色之類的呀！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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