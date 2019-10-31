浙江男遭五步蛇咬　「斷指」求生被指沒必要　醫生教5招自保

民間流傳很多被毒蛇咬後的治理方法，不過不少都是不可信的。內地浙江一名中年男子被五步蛇（又名尖吻蝮、百步蛇）咬傷，他相信民間說法五步蛇毒性猛烈，不趕緊處理恐怕會死於非命。情急之下，他竟拿出小刀憤而「斷指」求生，他隨即去醫院治理，不料醫生卻對他說「其實沒必要砍的」，其實只要在6小時內就醫注射血清就不會有大礙。

張先生被毒蛇咬後，竟拿出小刀憤而「斷指」求生。（網上圖片）

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浙江一名60歲的張先生到急症室時，告訴急診室的醫生，在山上時遭五步蛇咬傷。醫生發現他食指其中一節指頭沒有了，於是詢問「手指頭呢？」，張先生回應「砍了，保命要緊！」。中醫院皮膚科副主任醫生袁丞達聽到個案大吃一驚，一直搖頭表示「完全沒必要」。醫生袁丞達表示，「五步蛇沒有想像中劇毒，砍了沒必要」，只要即時就醫，通常不會有生命危險。

袁丞達提醒，「毒蛇的毒素與蛇的大小、毒素量有關，如果毒素少、症狀輕，擠掉毒液後消毒傷口，就能恢復。」，遭蛇咬最好對傷口進行非傷害性的處理。處理時不要用嘴巴吸取毒液，可用小刀經火烤消毒後，切開傷口，擠出毒液，並立即用大量清水沖洗。

最後血液檢查結果出爐，張先生凝血功能顯示正常。張先生的斷指可以再植回，卻被他丟在路邊，不能駁回，他不幸成了終身殘疾。

（綜合）

遇被毒蛇咬 5招自保

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