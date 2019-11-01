【捱足24年】困狹窄鐵籠受虐賣藝　馬戲團棕熊姊妹終獲救重逢

不少馬戲團被揭長年虐待動物，訓練牠們表演高難度動作取悅觀眾，除居住環境極差外，更剝削其終生自由。一對棕熊孖生姊妹被困在烏克蘭馬戲團長達24年，每日應付3場表演，完騷後更被分開圈養在狹窄的鐵籠中，多年來受盡折磨，不過最近兩姊妹終於成功獲救及重逢。

一對棕熊姊妹只得數星期大時，已被送到馬戲團受訓表演，過着24年非熊生活。（fb專頁「The Million Friends Association」圖片）

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原名Masha和Lora的棕熊孖生姊妹，在數個星期大時已被送到烏克蘭一個馬戲團，牠們被分別關在狹窄的鐵籠中，居住環境惡劣，只能僅僅足夠移動身體。雖然兩姊妹只有數吋之隔，但牠們從未曾接觸到對方。一對棕熊在馬戲團生涯中，過着被虐待訓練表演的日子，一日最多演出3場，牠們被迫穿上裙子，頭戴紅色大花行鋼線及踩單車，生活苦不堪言。

直至24年後，最近動物保護組織The Million Friends Association成功拯救Masha和Lora，組織於9月時聯絡馬戲團洽談，並於10月1日派人前往迎接棕熊姊妹，兩姊妹終能重拾自由，被送到羅馬尼亞的利伯蒂熊保護區（Libearty - Bear Sanctuary），並改名為Dasha及Katia。

兩姊妹獲救重返大自然後，經常露出興奮笑容，感動不少工作人員。（fb專頁「The Million Friends Association」圖片）

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雖然棕熊姊妹多年來被迫分開生活，看似關係疏離，惟二人到達後，竟開心地相擁玩耍，到那裏也像孖公仔黏到實。從The Million Friends Association fb專頁上載的照片所見，棕熊姊妹在草地上玩得不亦樂乎，閒時又曬太陽浴，非常寫意。工作人員則形容這次救援工作是最震奮人心的一次，「經歷24年的鐵窗生涯，牠們終於可以在大自然享受自由」。

（綜合）