「黑男邱比特」隨街撮合過千對情侶　超高成功率搭訕秘訣大公開

黑男，32歲，生活在台北，是一名網紅視頻博主。2年來，他每個周末會到台北最熱鬧時尚的東區，在街頭，隨機為陌生的單身男女配對，至今已成功1000對，甚至有人成功結婚，生活幸福。黑男也因此被稱為「邱比特」。而他經常出沒的服裝店門口，更被媒體形容為現代的月老廟！ 「現代人太忙了，緣份成了一件奢侈品。如果我能成為你們之間的緣分，是我最大的成就感。」

「你好，請問你是單身嗎？」

周末，在台北最時尚的東區，經常會有一個壯男，舉著攝像機，尋覓獨行的青年男女，不停問對方感情狀況……不要誤會，他不是個感情騙子。黑男以前是一名鋼琴老師，五年前因緣際會接觸到新媒體，開始和朋友一起拍攝網絡短片。他最為人熟知的是「搭訕實測系列」，因每部影片中他都能通過風趣幽默的方法，成功拿到陌生女生的聯繫方式，被網友封為「搭訕天王」，紅遍兩岸三地。

現在每逢周末，黑男都會帶上自己的攝像機，出沒在台北東區的街頭，幫街上的單身女生搭訕單身男生，期待他們認識到未來的另一半。他會把整個配對過程都拍下來，製作短片放到網上。

現在每逢周末，黑男都會帶上自己的攝像機，出沒在台北東區的街頭，幫街上的單身女生搭訕單身男生，期待他們認識到未來的另一半。（一条授權使用）

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現在，黑男的Youtube頻道有超過25萬的粉絲，兩年以來，他已經為超過1000對陌生男女成功配對。他們當中有普通白領、職業模特、公司高管，甚至現役海軍……「我最厲害的是曾經配對過一名水泥工，和一名空姐在一起，兩個職業不一樣，但是非常有火花！」

黑男認為，他所拍攝的影片都是奢侈品：「因為現代人實在太忙了，沒有時間。就算兩個人很般配，也很難走到一起，緣分就是這樣擦身而過，所以我希望能成為單身男女之間的邱比特。」

現在，黑男的Youtube頻道有超過25萬的粉絲，兩年以來，他已經為超過1000對陌生男女成功配對。(一条授權使用）

每天都被女生拒絕六十次

台北東區是全台灣最時尚的地方。這裏人流眾多，來來往往少男少女，打扮時尚、很有品味。每逢周末，我就會在這裏的地鐵站出口，去尋找跟我有緣份的單身男女。配對對象必須18歲及以上。未成年的話，你還是先好好唸書。

一般我都先找到女生。看到比較nice的女生經過，我都會主動跑過去：請問你是不是單身？我這些片子的核心就在於，它是完全真實的。我都會在街上隨機找人，不接受提前報名。所以每天都被女生拒絕，一天我大概會被拒絕六七十次吧。

很多女生我一湊過去，他們以為我有什麽企圖，馬上逃跑；有一些雖然是單身，但是比較低調，就會很禮貌地回絕。那我都會祝她們幸福。也有碰到過外表、學歷、性格都很好的女生，竟然「母胎單身」。我就說一定要幫她找到。如果這麽幸運能夠找到單身又願意配合的女生，那我就會開始了解她們的擇偶標準。

男女生擇偶標準

配對過這麽多人，我發現女生對男生的要求都有共性，比較多人提出的是喜歡男生愛做菜的，然後笑起來好看、愛運動，以及是會穿搭、愛乾凈的，比自己高。不過很多女生講完一大堆條件後，通常來一句「像彭于晏就可以了」……不過最近，很多女生開始喜歡單眼皮的男生。

男生的擇偶標準就蠻一致的，喜歡清純的女生，妝不要太濃，性格上不要太裝的。還有的男生提出想找短髮，想找大胸部的……真的很難針對這個條件去問女生……

除了偏外在的擇偶標準，我還得在很短時間內，通過幾個問題，盡可能多點了解對方。夢想是我一定會問的，比如常常會聽到女生說想環遊世界，想養寵物，有一些比較孝順的就會想買房子給爸媽住。然後星座一定要問，工作一定要問，休閑娛樂的方式一定要問！這樣在短時間內，以最簡單的方式，找到兩個陌生人的連接點。

我也去其他城市配對過，北京、上海、成都、香港。在上海，我在市中心的新天地夜店附近拍，大家玩得很瘋、很high。去北京時是冬天，很冷，手機拿起來它就壞了……其實，各地擇偶標準沒有感覺到明顯差別。最大的差別，可能上海有一些女生，她們自己企業也做得很大，所以擇偶標準就會超乎我的涉及範圍……有一個女生，自己在上海擁有四五家服飾店，她也是渴望愛情的，只是起跑點就不太一樣。

通過黑男街頭隨機配對的單身男女。（一条授權使用）

配對成功率高達90%

我都會把對方當作是我的家人，以哥哥在幫妹妹找對象的心態，來幫她找另一半。假設對方給我一小時，我前50分鐘就會完全按照女生給的條件去找。如果只剩下10分鐘，我就降低要求，兩人外表搭的話，就幫忙介紹，因為這一切都是緣份。

找到男生之後，我就會回到約定地點。讓兩個人先背對背，不要看到彼此，互相介紹之後，就會讓他們慢慢轉身，陌生的男女就會有第一次的相見。眼神是騙不了人的，有些人轉過來發現對方是喜歡的類型，眼睛馬上就會流露出喜悅。但有些人就會失望，很明顯的。

我後續就會隨著他們的喜歡程度，讓男生女生有多一點的互動。比如牽牽手、公主抱，壁咚等等，多讓他們互相了解，最後就是讓雙方交換一下社交賬號，讓他們之後有進一步聯絡，九成以上的單身男女都會通過我的介紹認識新異性。我最希望的當然是兩個人都給對方10分滿分，這樣我就會很有成就感！

最尷尬：「可以不要嗎……」

當然也有例外的，最低分我遇到給對方4分的，也有轉過來之後直接走掉的。有一次是男女生都長得蠻不錯，最後我提出男生可以親女生一下，女生說可以，男生卻說：「可以不要嗎？」之後我再提議讓男生擁抱一下女生，結果還是得到男生的拒絕：「我們握個手就好了。」這真的太尷尬了，連我都沒辦法化解，只能在那邊一直笑。

我後續就會隨著他們的喜歡程度，讓男生女生有多一點的互動。（一条授權使用）

最隆重：一家人為配對女生「把關」

曾經拍過一個女生，她叫子柔，當天是母親節。她在跟全家吃飯，我把男生Andy帶來的時候，首先是女生的奶奶出來，就像大佬一樣，叼著煙一直打量Andy。奶奶覺得男生不錯之後，換姑姑出來看看，接著是子柔爸爸再出來看，全家人都「把關」一遍之後，女生才站出來配對，很好玩，像傳統相親一樣。

Andy與子柔（一条授權使用）

最奇妙：為男生配對男生

有一次遇到一個非常粗獷的男生，很高、很挺拔。我上前問他：「先生你單身嗎？」他說：「是，可是我喜歡男生！」他只給我十分鐘，我就開始給他去配對男生。我知道他喜歡愛運動的類型，馬上跑去健身房，一直抓著不同的男生問：「不好意思，你喜歡男生嗎？」心情真的很緊張。最後還是幫他找到了一個帥氣的男生，我還記得當時他們倆都有點害羞。直到現在兩個男生都還是好朋友。

最長情：配對的男女結婚生子

我配對過的男女裏面，有不少成為了真正的戀人。有時候走在街上，他們碰到我都會跟我反饋戀愛情況。像這一對，女生Mirra是科技公司職員，男生Zack是羽毛球教練。現在他們交往得很好，還一起創業。另外還有三四對情侶是因為我的介紹下認識，並且最終結婚，很替他們感到幸福。

Mirra與Zack通過黑男介紹認識，目前兩人在台北創業。（一条授權使用）

最折騰：配對三次女生不「收貨」，只因男生太帥了

上個月我遇到一個女生，她第一個向我提出的要求就要找個帥哥。我真的為她配對了一個「高富帥」，她最後才給別人5分，原因是嫌人家太老，讓我幫她再找一個。好不容易再找到一個年輕的，她又嫌男生娃娃臉。因為女生講話和外形都很有特色，我很希望能夠把這一條片子做好，於是再嘗試幫她找一個。最後為她找到的男生，是百分百大家都會滿意的那一種帥哥。結果女生就評價說人長得可以，年齡也合適，就是太帥了，會沒有安全感。

花了三個小時，找了三個男生，她依然不滿意，我當時真的要吐血了。我就追問說：「你感情還順利嗎？交過多少男朋友？」 她告訴我她以前遇到的都是渣男。我覺得很多時候感情上常常得不到好結果的人，真的不要怪別人，試著從自己身上找原因。如果機會來了，連初步了解也不願意，完全只看外表的話，那肯定會遇人不淑。

花了三個小時，找了三個男生，她依然不滿意，我當時真的要吐血了。(一条授權使用）

從鋼琴老師變身超級「紅娘」

我以前在樂器行上班，專門教學生彈鋼琴。一些台灣的藝人比如王子（邱勝翊）、吳思賢都曾經是我的學生。大概是2014年，我幫一個廣告公司做音樂。他們在策劃一個街頭實驗，看一個人在台灣街頭暈倒的話，有沒有好心人來上前幫忙。機緣巧合下找到我來演出，這是我第一次拍攝網絡短片。

這條只有一分半鐘的片子，上傳到視頻網站的第一天，就有接近100萬的點擊量，後來還上了電視新聞。我突然發現原來網絡視頻的影響力會這麽大，很有意思。之後就策劃一系列街頭真人秀視頻。比如說最有名的就是街頭搭訕系列。在路上隨機找女生，在她們面前幽默一番，然後拿到她們的聯絡方式。

「美女你喜歡狗嗎？我是單身狗！可以交換一下電話嗎？」 有些女生聽到這樣的冷笑話，就會笑一下，然後把她們的聯繫方式給我。我的手機裏面有超過5000個女生的聯繫方式。加人加太多了，都換了好幾個微信。一直拍搭訕拍了四年，到後來因為在網絡上出名了，很多女生在路上看到我，都知道我要幹什麽，主動跑過來把電話號碼給我，就開始不好玩了。其實網友們最喜歡看的，是真實、不造假的東西。於是我跟朋友在討論說，我一直搭訕女生，乾脆幫女生搭訕男生。這樣可能會有意想不到的效果。於是慢慢地做起來。」

黑男非常擅長搭訕陌生女生。（一条授權使用）

最近一年我離開公司，開始自己單幹。之前整個節目裏面，攝影師、燈光師、主持人、視頻剪輯、網站運營都是我一個人。現在我的主要的收入來源是YouTube上的網絡廣告分成，一個月大概有十幾萬台幣，另外還會接一些商業演出或者代言，加起來月收入大概是30萬台幣左右。

除了收入之外，做這個節目，我還收獲到我的另一半。現在我的女朋友其實也是在街上認識的，當時我是一心為她配對別人，沒想到後來我把自己配對給她了。以前從來沒有想過自己會成為網絡紅人。年輕時給自己的目標是：40歲成為一個世界巡回演出的鋼琴演奏家。現在，我希望40歲成為可以世界巡迴的「邱比特」，去不同的國家和地區幫那裏的單身男女配對。因為能成為你們之間的緣分，我真的會很開心，也很有成就感。

黑男與女朋友Lucy（一条授權使用）

「邱比特」黑男的戀愛問答

Q：如何去搭訕陌生異性？

黑男：如果在街上遇到一個心動的女生，搭訕的方法真的有很多。比較常規的，就是首先進行簡短的自我介紹，然後直接表明很想認識一下對方。又或者像我那樣，當場講一些冷笑話，展現一下幽默感，拿到聯繫方式，之後再慢慢聊天。我相信單身的女生被正經的男生欣賞，都是會有點小開心的。但切記的一點就是，搭訕陌生女生，無論採取哪種方式，都一定要禮貌和誠懇，第一印象很重要。

Q：為什麽我總是找不到合適的另一半？

黑男：在我幫別人配對的時候，經常會碰到一些人，開的條件很細微。不僅如此，我相信很多人都抱著一大堆條件去認識陌生異性。需要對方收入如何、學歷如何、家庭背景如何，才願意接觸。沒錯，對自己的另一半有要求是好事。但我覺得很多人單身也正因為這樣，要求太多了。其實認識新異性最好的狀態，就是抱著結交新朋友的心態開始。多認識一個朋友，多一個選項，拓展一下自己的朋友圈，僅此而已，當你逐漸了解這個人之後，才應該再去談喜不喜歡，應不應該往下走。

Q：我比較害羞，如何去跟異性打開話題？

黑男：我覺得最關鍵的地方是，在行動之前要先了解對方。事實上，只有很少人可以在陌生人面前滔滔不絕。面對不熟悉的異性，尤其是心儀已久的那人，都會很緊張。所以朋友圈、Instagram很重要，這些都是每一個現代人展露個性的地方。我會建議大家去做一點小小的功課。通過社交網絡，了解對方的興趣愛好和日常生活。

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