【加州山火】英勇黑馬安全撤離後突然衝入火場　原來係想救出家人

加州野火持續，大量人和動物都要緊急疏散，但一個畫面令許多人動容。美國加州的野火還在蔓延，全州已進入緊急狀態，20萬居民要撤離，西米谷市（Simi Valley）周三又爆發新一輪野火，致使當地的牧場連人帶動物需逃離該區。有美國電視台拍到，一匹大黑馬突然衝回起火地帶，之後帶回另一隻成年馬及一隻小馬，原來牠冒死救走家人。

一匹黑馬逃離加州野火後突破折返。（CBS新聞截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

秋季乾燥的天氣和強風有利於火花擴散，令到加州的山火持續，更令大火燒至民居。周三（上月30日），西米谷市爆出新一波野火，短短3小時將1000英畝的土地燃燒殆盡，多名當地居民要被迫逃亡。

大火令許多牧場被燃燒，當地區民正盡力拯救飼養的馬匹和牲口。其中，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的新聞鏡頭拍到離奇一幕，當時牧場的主人正引領馬兒們離開火場，當時四周都有濃煙和火焰。

+ 4 + 3 + 2

鏡頭拍到一匹大黑馬走上安全的車道離開火場，但突然轉身直線跑走，在場人士非常不解，但之後牠帶同一匹成年馬及小馬跑出，再引領牠們遠離火勢及濃煙，原來牠是在拯救家人，相關影片旋即在網上瘋傳。

黑馬之後引領一大一小馬兒離開火勢波及之地。（CBS新聞截圖）

有網民看過影片後十分驚嘆，「原來迪士尼是真的，動物會拯救彼此」、「那隻馬展現出比大多數人更偉大的人性」。有獸醫在留言中解釋，馬匹在受驚時會尋找牠的同伴，所以才會見到一隻獨行的馬會跑回起火的穀倉。據報，現場只有一隻28歲的母馬無法救出，因為牠在逃離火場時雙腳受傷，逼不得已要放棄救援。

（綜合）