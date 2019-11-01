台女醫護車禍亡捐出器官　6人獲新生　死者父最後一吻令人垂淚

專責照顧愛滋病患的台灣年輕女醫護人員，一直對病人關懷備至，可是去年七月不幸遇上車禍，延醫一個月終告不治。死者家人在社工游說下，遵從女兒遺願同意捐出器官，延續其愛心並讓6名病人重獲新生。死者父在女兒捐贈手術前作最後吻別，令在場醫護人員為之動容。

死者辰辰車禍後苦撐一個月後不治，其父母同意捐出她的器官遺愛人間。（網上圖片）

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死者辰辰只有30歲，在台灣的嘉義長庚醫院任職愛滋病個案管理師，她一直敬業樂業，雖其工作感染愛滋病風險較一般人高，但辰辰本着對病人的愛心，面對家人勸阻也沒有放棄。工作時她未對病人抱有恐懼，十分關懷病人，甚至連病患的家屬也同樣照顧。

惟去年7月辰辰上班途中遇上車禍垂危，病情一直未有起色，由於她早在健康保障卡上註明器官捐贈的意願，醫院社工邱依婷進行了一次艱辛任務，力勸辰辰家人同意捐出其器官。辰辰母親想到女兒助人為樂的個性，決定完成女兒遺願，在醫護人員盡力搶救無效後，把女兒器官捐出。

邱依婷慨嘆一個人過世後能留下些什麼，捐贈器官幫助他人底許是最好的答案。（ETtoday健康雲）

邱依婷指當時她與一眾醫護向辰辰道謝後，辰辰父親趁女兒進入捐贈手術前，在她的頭上深深一吻作別，更說出：「這是我最愛的女兒」，情景令在場人士大為感動。最後辰辰捐出心、腎、肝、眼角膜等器官，讓6人得以重獲新生。

邱依婷上月29日在「第十二屆優秀器官勸募機構暨人員頒獎典禮」中獲表揚，她談及是次經歷時，只紅着眼重申：「偉大的還是她的媽媽。」

（綜合）