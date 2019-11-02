澳警鏡頭貼「eat a d*ck」縮寫疑叫示威者「食腸」　面臨紀律處分

國際礦業與資源峰會暨展覽（IMARC）本周二及三（29及30日）於澳洲墨爾本舉行，場外有大批示威者就氣候變化問題抗議，其間引發衝突，當地警方揮動警棍並出動胡椒噴霧驅散示威者，行動中有警員被拍到多次拉扯及推撞正在採訪的記者，被指使用過分武力。 事後有網民分享現場照片，指有警員於隨身攝錄機的鏡頭上貼上寫有「EAD Hippy」的字條，質疑意指「eat a d*ck」（食腸），引起各界熱議。澳洲警方事後確認相片屬實，形容「對事件感到非常失望」，又指已識別出涉事警員，將調查並考慮採取紀律處分。

國際礦業與資源峰會暨展覽（IMARC）於澳洲墨爾本舉行，場外有大批示威者就氣候變化問題抗議，其間爆發警民衝突。（Twitter「TessaAkerman」影片截圖）

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國際礦業與資源峰會暨展覽於墨爾本舉行，引發大規模有關氣候變化的示威活動，事後網上瘋傳多張照片及影片，質疑當地警員驅散群眾時使用過分武力。從Twitter的相影片可見，一名身穿灰色西裝的男子被多名警員激烈拉扯，有警員拉緊其領呔，似是要將他帶離現場。男子其後證實是當地電視台記者Paul Dowsley，他於Twitter表示事發時正配合警員要求前往現場的另一區域，直言對警員的行為感到震驚。

另有學生記者上載照片，稱在現場觀察及採訪時，在無任何衝擊的情況下遭警員以胡椒噴霧直噴向面部，導致面及頸出現紅腫情況，批評：「這種警察暴行必須結束。」

另外，有當地網民拍到一名穿着全副裝備的警員公然展示疑似白人至上的「OK」手勢，亦有一名身穿反光背心、頭戴鴨嘴帽及墨鏡的警員於隨身攝錄機的鏡頭上，貼上寫有「EAD Hippy」的字條，「EAD」字句被指是俗語「eat a d*ck」（食腸）的意思，引起各界熱議。

維多利亞省警方發表聲明，確認相片屬實，形容「對事件感到非常失望」，表示將調查並考慮採取紀律處分。（維多利亞省警方Twitter圖片）

維多利亞省警方昨日發表聲明，表示關注有警員疑於隨身攝錄機貼上不雅字句一事，承認相片屬實並已確認相中男子為現役警員。警方續指，對事件感到非常失望，強調涉事警員的行為有違專業，「損害了所有警員的聲譽」，表示將會介入調查，「我們仍在調查相關字句在他的攝錄機上展示的方或及原因」，有需要時會考慮採取紀律處分。相關示威活動至今拘捕了至少70名示威者，衝突中警員及示威者均有受傷。

（綜合）