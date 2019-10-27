【唔係拍戲】美國男身中16槍後步行3公里到醫院　警方：算係奇蹟

不是拍電影，真的有人身中多槍還可以自己走到醫院！美國一名男子日前被射十多槍，傷口可以說是遍佈全身，但還可以自己走到數公里外的醫院，令人難以置信。當地警方已經確認事件，但未有提到傷者的名字，現時男子的情況雖然嚴重但穩定，已經完成相關手術。

該名男子身中16槍之後仍然可以自己行到3公里外的醫院求救。（GettyImages／視覺中國）

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中槍男子現年27歲，上周五（25日）早上12時許，他在美國賓夕法尼亞州費城肯星頓區（Kensington Neighbor）被槍擊，身中多達16槍，但之後竟能步行大約3.2公里到附近醫院求醫。警方發言人指，男子被槍傷位置包括右邊身5槍、左臀2槍、上胸3槍、右肩1槍、頸部右邊1槍、左前臂3槍及右前臂1槍。

警方暫時仍未知道案發經過。（GettyImages／視覺中國）

調查人員在事發地點找到23個彈殼，不過由於仍然未能為男子錄口供，所以仍未知道具體事發經過，不過探員將翻查現場數個閉路電視的片段。警方又提到，雖然男子身中多槍，情況危險，但預期他可以捱過去，形容事件「相當算是一個奇蹟」。

（CNN）