英國音樂家搭火車遺250萬古董小提琴　小偷10日後竟現身交還

心愛物品一時大意不見了，最終失而復得的感覺絕對一世難忘。英國著名音樂家夫莫里斯（Stephen Morris）上月22日在倫敦乘搭火車時，不慎遺下歷史逾310年、價值25萬美英鎊（約253萬港元）的古董小提琴，閉路電視拍得一個男子順手牽羊拿走小提琴，莫里斯難過得難以入眠。當地警方在社交網絡上載片段截圖，10日後疑似偷去小提琴的男子竟主動現身交還樂器，莫里斯開心高呼「要喝啤酒慶祝」！

英國音樂家夫莫里斯（Stephen Morris）上月乘搭火車時，不慎遺下價值25萬美英鎊（約253萬港元）的古董小提琴，之後更有人順手牽羊，然而該小偷竟在10天後把小提琴尋回。（Stephen Morris fb圖片）

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現年51歲的莫里斯來自貝克漢姆，演奏經驗豐富，曾參與《魔戒》系列、《占士邦》系列等電影配樂的演奏與錄製。莫里斯於上月22日乘搭由倫敦開往奧爾平噸（Orpington）的火車，並於中途站Penge East下車，他當時顧着拿單車，忘記了心愛的古董小提琴，最後竟樂器遺留在車廂中，及後被一名男人拿走。莫里斯指，該小提琴由製琴大師赫勒（David Tecchler）於1709年製作，價值高達25萬英鎊（約253萬港元），非常珍貴。

英國交通警察（British Transport Police，BTP）事後在Twitter公開當時的閉路電視片段截圖，指出火車行駛至布羅姆利（Bromley South）站時，懷疑一名男子乘機拿走了莫里斯的小提琴。警方要求與這名男子聯絡，並引起網民討論。

莫里斯坦言，他遺失小提琴後感到非常焦慮，導致晚晚失眠，非常痛苦。至上周四（10月31日），一名自稱「Gene」的網民在Twitter私下聯絡莫里斯，表示認識片段截圖中的男子，並願意幫助莫里斯尋回失物，「我知道在火車弄丟貴重物品是什麼感覺」。他迅速地提出交收時間及地點，莫里斯一口答應。

上周五晚（1日），Gene與莫里斯相約在貝克漢姆火車站附近連鎖超市「Waitrose」的停車場見面。莫里斯的好友米克（Mike Pannett）是前警員，故協助策劃、監視整個歸還過程，更有便衣警察在旁嚴陣以待。

晚上十時許，年約20多歲的Gene現身停車場，向莫里斯交還小提琴並與他握手。莫里斯打開琴盒檢查，發現小提琴及琴弓完好無缺，他表示對方充滿歉意，「他說想親自交還小提琴」，故不再追究。莫里斯坦言寶貝失而復得非常開心，但心情還未平復，之後要大喝啤酒慶祝，「這件事以最美好的方式落幕了」。

（BBC）