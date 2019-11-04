毛公仔加被舖扮舞獅短片爆紅　女大學生同室友齊齊癲：就是要搞笑

青春就是要揮霍！內地一名女大學生近日因為一條「宿舍舞師」的短片爆紅，片中她與室友用被舖裝扮成一隻獅子，再不斷前後左右擺動舞獅，十分搞笑！她事後表示拍片只為開心，直言：「就是要拍這種很搞笑的視頻來活躍大家！」

就讀大學一年級的曲同學，近日拍下一條在宿舍扮舞師的短片，該片在網上受到不少人討論。（網上短片截圖）

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拍攝短片的曲同學正於河南商丘的商丘工學院就讀大學一年級，她於上周五（1日）在抖音上看到舞獅的短片時，突然忽發奇想希望自己都可以拍一條，於是找來室友一起準備。

曲同學先多找3個人，總共4個人分別組成兩隻舞獅，分別以毛公仔為獅頭、被鋪為獅身，另外還有一個人在床上用臉盆為她們打拍子。兩隻舞獅在房間內的走廊不斷前後走動，又會左右擺動獅頭，與真正的舞獅相比的確有數分相似。

對於被網民說她是沙雕，曲同學直言並不介意。（網上短片截圖）

短片上載之後即引來大批網民瀏覽，甚至連新聞媒體都開始報道。網民留言「不怕沙雕（內地網絡用語，普通話傻X的諧音，指一個人傻），就怕沙雕一窩」，笑指一次過出現一大班傻人真的十分可怕。

曲同學提到，短片拍攝時間約為5分鐘，認為大學生活就應該多姿多采，不覺得拍這條短片有什麼問題，即使被取笑也不會在乎，「我們就是要拍這種很搞笑的視頻來活躍大家」。她又說平時跟室友們「該玩時玩，該正經時正經」。

（微博）