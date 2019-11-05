25歲男印「耶穌拯救」跑10公里賽　中途突心臟病獲真「耶穌」拯救

「Sing Hallelujah to the Lord」，原來耶穌真的可以隨時拯救你！美國一名25歲男子上月參加馬拉松10公里賽事，為了順道讓大家認識主耶穌，他特地在號碼布上印有「Jesus Saves」（耶穌拯救）的字眼，詎料途中他突發心臟病暈倒，結果「耶穌」及時出現在他眼前拯救他。

Tyler特地在號碼布上印有「Jesus Saves」（耶穌拯救）的字眼，詎料途中他突發心臟病暈倒，結果「耶穌」及時出現在他眼前拯救他。（Twitter「ShawnG927」圖片）

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25歲的物流工人Tyler Moon見未來叔仔去年完成全馬，因而激發他報名參加上月初位於美國明尼蘇達州的一項10公里賽事，他希望籍此機會宣揚耶穌基督的褔音，因而在號碼布上寫着「Jesus Saves」（耶穌拯救）的字樣。

不過他萬萬想不到，號碼布的訊息竟在自己身上應驗。Tyler跑到8公里時，突然因心室性心動過速（ventricular tachycardia），誘發突發心臟病，他隨即暈倒在地上，更導致臉部骨折及腦震盪。剛好Tyler後方的跑手是一位註冊護士，他的名字正正名叫「耶穌」（Jesus Bueno），他立即叫其他跑手幫忙報警，自己則為Tyler施行CPR救人。

當救護員到場時，耶穌見情況許可，就繼續完成他的比賽。結束後還特意在facebook查問Tyler的狀況穩定，才鬆一口氣，醫方指Tyler今次只是異常狀況，身體並無大礙。他亦非常感激「耶穌」的幫忙，指神安排很奇妙的人出現，「我參加賽事，突然一班陌生人拯救了我的性命」。