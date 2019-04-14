美國行山客深谷迷路5天奇蹟獲救　靠「生命飲管」過濾山水維生

在深山失蹤5天，很大機會凶多吉少。美國兩名登山客日前在加州行山時失蹤，救援人員搜索了近48平方公里的山域，成功找出二人的腳印，最終順利救出。登山客獲救時透露，他們迷路後被困山谷無法逃生，唯有盡力保暖和分配食物，再依靠「生命飲管」（LifeStraw）飲用山水維生，最終成功等到救援。

美國行山客Eric Desplinter（左）及Gabrielle Wallace（右）在山上失蹤5日最終獲救。（fb專頁「San Bernardino County Sheriff's Department」圖片）

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33歲的男登山客迪斯賓那（Eric Desplinter）和31歲女登山客華萊士（Gabrielle Wallace）上周六在加州聖貝納迪諾縣（San Bernardino County）的芒特鮑爾迪（Mount Baldy）附近行山，行程原本有4人，但其中兩人擔心路線危險而中途離去，結果迪斯賓那和華萊士在晚上失蹤。

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迪斯賓那憶述，當時他們不慎迷路，又無法找回原本路線，被困於一個山峰中。他們不想在冰冷山峰逗留，遂試圖穿過一個山谷，豈料山谷比他們想像中更危險，頓時進退兩難。為了生存下去，二人盡力保暖，並分配好食物。幸好山上積雪融化，他們便使用野外求生用的生命飲管來補充水份。

「生命飲管」（LifeStraw）用於過濾山水，可過濾近1000公斤的水。（LifeStraw圖片）

這次的搜索行動動員5隊搜索及救援隊，調查了近48平方公里的山域，其間因為風勢強勁，令直昇機難以出入。最終搜索隊成員在庫卡蒙加峽谷（Cucamonga ）發現兩組腳印，馬上呼叫直昇機救援，結果飛行員真的在空中看到一個篝火，成功找到兩名失蹤者。救援人員指在荒山野嶺被困5天絕對會凶多吉少，二人能平安獲救是一個奇蹟。

「生命飲管」原為改善飲用水安全而開發，目的是改善第三世界國家人民的生活，其後被運用到野外生活及遠足等領域，讓行山客們可以直接飲用湖泊及河流的水，過濾後可達到美國環保署的飲用水標準。這款飲管可過濾近1000公斤的水，美國亞利桑那大學測試證實可過濾99.9999%的細菌及99.9%的寄生蟲。曾有探險家在山區的泥水中測試這枝飲管，結果一杯啡色的水過濾後變得非常潔淨，他甚至說比水喉水還好喝（不少西方國家的自來水可直接飲用）。

然而，生命飲管並非零死角，因為有一種能感染人體腸道的寄生蟲籃氏賈第鞭毛蟲，直徑少於5微米又不會被碘消滅，生產商仍在研究解決方法。

（CNN）

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