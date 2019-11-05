萬聖節狂歡後　日本百名牛郎涉谷街頭自發執垃圾　居民改觀大讚

提起日本牛郎，不少人可能即時想到風俗行業，認為他們必定有不正當勾當。在剛過去的萬聖節，100名日本牛郎深夜齊集於潮人集中地涉谷，不過他們並非招攬生意或推廣，而是自發執拾市民狂歡過後遺留的垃圾！活動的照片曝光後，不少網民都直呼：「對牛郎改觀了！」

100名日本牛郎深夜齊集於潮人集中地涉谷，於街頭清理市民萬聖節狂歡過後留下的垃圾。（Twitter「funakurakko」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

100名身穿白衣白褲的牛郎，於上周四（31日）萬聖節凌晨4時，自發到東京涉谷街頭執拾垃圾。相片可見，牛郎們全都穿上白色套裝，戴上手套或拿起鐵鉗，落手落腳於街頭清理市民狂歡過後留下的垃圾，總共收集到逾10大袋，眾人事後將垃圾分類放好，又於已關門的店舖前大合照留念。

牛郎們總共收集到逾10大袋垃圾，他們事後將垃圾分類放好於街頭。（Twitter「funakurakko」圖片）

相片曝光後意外引起當地網民熱議，不少人留言表示牛郎們「人帥心也帥」，直指事件令他們對這行業改觀，「內在也很美麗的牛郎太棒了」、「我就是住在涉谷的居民，這真的太感謝了」。

另有網民留言問道，牛郎們穿白衣白褲執垃圾，或會令衣服更易弄髒，社長後來則解答指，白衣其實有「請求」和「挑撥」的意思，目的是為了提醒大家愛護環境，而牛郎們亦有弄髒衣服的準備。

其實今年並非首次有「牛郎執垃圾」的活動舉行，去年亦曾有50名牛郎自發清理街道，他們也曾表示：「雖然經常被人看不起實在很令人生氣，但亂丟垃圾或痴漢性騷擾的犯罪行為更讓人看不起！」

（綜合）