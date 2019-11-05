台妹抱怨件衫太鬆不停露胸　無數網友熱心解答：這樣才是正確穿法

血拚衣服幾乎是每個女生的日常習慣之一，但即便再了解自己的身形，偶爾還是會買到不符體型的衣物。有位女網友就因為買到太大件的上衣，導致領口寬鬆、怎麼樣都無法好好的穿在肩膀上，讓她忍不住發文表示「給我一個好點子，我該怎麼搞定這件調皮的衣服」並詢問大家有無任何解決方法。

該女網友抱怨上衣太大件 無法好好的穿在肩膀上（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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網友留言：衣服真的好「調皮」喔

看完照片，又聽完原PO的煩惱，讓大票網友忍不住阻止原PO，現在穿這樣正好，已經搞定了啦！「覺得妳已經搞定了耶，超性感」，「妳已經很完美的駕馭了！」、「這樣穿才是正確穿法，往上往下都不好，走在路上保證吸引眾人目光」、「這個我完全喜歡，這樣穿剛好」、「性感！調皮的是穿這件的主人吧」、「衣服沒什麼問題呀！穿這樣子就好」、「這樣穿是對的啊，沒什麼好調的」、「沒事，這衣服就是要這麼調皮」。

其他人也發揮「博愛」的精神，搶著報名幫忙搞定衣服，怎麼突然間大家都變成穿衣大師了呢？「1.把衣服拉上去2.我的右手摟著妳的腰，衣服這樣就不會掉」、「我幫你拉著比較快」、「這個簡單，但妳先要給我妳的電話跟地址」、「我什麼不會，就最會幫忙穿衣服，交給我」、「來我這，我專業的，我調整」、「這個用講的比較難意會，不如給我地點，我親自指導妳會比較快」、「讓專業的來！我專攻調皮的衣服」、「我幫妳搞定，我比它更調皮」。

你們這些心術不正的傢伙，人家可是很認真的發問呢！好在還是有理智清醒的網友提出一些解決妙方，建議原PO可以試試看喔。「袖子打結啊」、「迴紋針固定法」、「領口縫小一點」、「右手袖子剪開往上綁，如果你捨得的話」、「把領子拉到脖子，讓空的部分在背部，再將背部尾端用小黑夾跟背面的衣服夾起，就變露背裝囉」、「找個好看的別針別起來吧」、「斜肩，另一邊在腋下用黑色髮夾把衣領夾起來」。

調皮來調皮去，本編都分不清楚調皮的是人還是衣服了呢！雖然衣服照意外讓眾人大飽眼福，不過像幫忙調整衣服這種不該做的事還是不要亂來啊！

文末再送大家一些這位發問正妹的美圖吧 她其他衣服好像也很「調皮」呢！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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