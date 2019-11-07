體檢寫錯「流產7次早產24次」　人妻被全家質疑　醫院：賠2隻雞

一時大意犯錯或許會造成嚴重後果。南京一名30歲女子日前到醫院身體檢查，沒料醫生竟大意寫錯「曾流產7次、早產24次」的誇張診斷，令其丈夫及婆家誤會，嚴重影響家庭關係。女子要求醫院還其「清白」，院方雖然承認因疏忽犯錯，但一直未有道歉，只提出送她兩隻老母雞作為賠償，令她氣得無法接受，最終將事件告上法庭。

南京一名30歲女子日前到醫院進行身體檢查，沒料醫生竟大意寫錯「曾流產7次、早產24次」的誇張診斷，事件最終鬧上法庭。（澎湃視頻截圖）

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居於南京的李姓女子今年7月到南京市江北人民醫院體檢，至9月中取得報告，一看便幾乎嚇壞。體檢結果中，生育史一欄上竟寫上「現有子女1人，流產7次，早產24次，死產和異常胎均為無」的診斷。李女稱，現年30歲的她結婚6年以來，只誕下一名正就讀幼稚園的女兒，婚前並無流產或早產紀錄，而檢查時醫生亦沒有問及相關情況。

李女感到奇怪，將體檢報告帶回家後，丈夫一看便大怒，甚至懷疑她婚前生活不檢點，即使她已多番解釋是醫生寫錯，丈夫仍半信半疑。李女後來提出帶丈夫到醫院了解，惟對方卻以「事件很丟臉」為由拒絕，其後每當夫婦有爭拗，丈夫便會重提舊事。奶奶得知事件後亦漸漸疏遠李女，甚至曾直言相信體檢報告的診斷，「我肯定相信這個報告，報告又不是我寫的」。

李女心感不忿，決定到醫院「討回清白」，醫院副院長經調查後承認其體檢報告的確寫錯了資料，「我們查了原因，發現在錄入個人信息時，生育史這一塊因為（電腦）兩行光標的擺動，造成了錄入失誤，出現了這個偏差以後也沒有發現」。

體檢結果中，生育史一欄上竟寫上「流產7次，早產24次」的誇張診斷。（澎湃視頻截圖）

事後醫院向李女表示願意賠禮道歉，提出以兩隻老母雞作為小額補償，表示一種歉意和善意，但李女卻認為院方態度敷衍，「我不懂他這兩隻老母雞是用來幹嗎的，不太清楚」，後來更決定將事件告上法庭。醫院曾答應法官會向李女的丈夫道歉，但一直未有行動。雙方至昨日達成和解，院方答應李女重新發出體檢報告，並會賠償1500元人民幣（約1677港元）。

（綜合）