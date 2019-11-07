上身僅穿肉色胸圍　婚禮女賓客「裸半身」勁搶Fo　網民：報仇嗎？

婚禮是人生大事，新娘當然希望自己是全場焦點所在。不過近日網上瘋傳一張照片，當中新娘旁邊竟然站了一位穿着超狂的賓客，她全身肉色打扮，上半身還只穿胸圍，看上去幾乎與沒有穿衣服一樣，成功搶去新娘風頭，更被網民認為她有「報仇」意圖！

網上流傳一張照片，新娘旁邊站了一位打扮極之搶Fo的賓客，引起熱議。（facebook「thats it, I'm wedding shaming」群組）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

照片最初於facebook群組「thats it, I'm wedding shaming」（這就是我的婚禮恥辱）中流傳，上載圖片的人就指「什麼，這個看起來應該是胸圍吧？對吧？」。該名搶Fo賓客上半身只穿一個與膚色同色的胸圍，下身穿的裙甚至是靴亦都是相近的顏色，遠見之下絕對會誤會她沒有穿衣服，與新娘合照時成功搶去對方焦點，令本應是靚爆全場的新娘黯然失色。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

有網民批評賓客的打扮「太過火」，不少人直言如果自己是新娘會請她離開或是不准她進入會場。另外亦有人覺得，這名賓客穿成這樣應該是想要復仇，令新娘心生不快，不然沒有人會不穿上衣露出裸色胸罩參加婚禮。

（The Sun）

↓↓↓ 內地婚禮經常出現「婚鬧」引起爭議 ↓↓↓

+ 3 + 2