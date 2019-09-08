3閨蜜答應出席婚禮　拎禮餅卻後放飛機兼零禮金　新娘超心寒

有人也遇過嗎？台灣一名新娘的3位好閨蜜本來確定要參加婚禮，也收了喜帖跟喜餅。結果其中兩組當天直接沒來，也沒有通知，一組則是前一天才說，事後連禮金都沒有補上，讓新娘子感到相當心灰意冷，網友也熱烈討論，認為：「一場婚禮看透人情冷暖」、「這還叫姐妹？」

這位新娘在Facebook page「爆怨公社」出PO表示，這三名朋友平常都會聊天相約，甚至以姊妹相稱，她們已經確定會出席宴客，喜餅和喜帖都拿了，但有兩組當天直接沒來，一組則是前一天才說，之後也都沒有補禮金，讓新娘子感到相當心寒，但卻有許多網友表示新娘是因為在乎「禮金」。

新娘的3位好閨蜜本來確定要參加婚禮，結果其中兩組當天直接沒來，也沒有告知，一組則是前一天才說（unsplash@Photos by Lanty）

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新娘進一步解釋「不是在乎禮金」，強調是「感覺問題」，如果不來也可以提早說，畢竟都了留位子。長輩也說餅既然都吃了，正常就要給（禮金），不然就是不要收餅，而且3位閨蜜都未婚也快結婚，紅包收了不是不用還，也說明宴客有賺錢，抱怨真的只是感覺問題。

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