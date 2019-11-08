格林美獎饒舌歌手每年帶愛女驗處女膜　網民轟惡心：控制慾太強

美國39歲饒舌歌手T.I. 周三（6日）出席節目《像我們這樣的女人》（Ladies Like Us）時，竟然向主持人自爆，自從愛女迪雅赫（Deyjah Harris）16歲生日後，每年都會陪她去看婦產科，檢查處女膜是否完整。有關言論馬上引起網友熱議，很多人都批評指T.I. 控制慾太強，侵犯孩子隱私。

T.I. 本名為Clifford Joseph Harris Jr，曾於2007年及2009年獲格林美獎（Grammy Awards），一共育有6名子女。當日被問到會否與孩子談論性話題時，他表示「我認為大部分孩子事後回首，總是會感謝父母，不讓他們對自己造成過多的傷害。迪雅赫今年18歲，剛從高中畢業，正在讀大學的第一年，她自己亦明白這個道理。是的，我們不只會談論（性話題），我們每年都會去婦產科檢查她的處女膜。」

T.I. 續稱：「所以我們去的那一次，我記得大概是在她的16歲生日之後。就在生日派對的翌日，她正開心地拆禮物時，我就在門上貼了一張紙條：『婦科，明天9時30分』。然後我們去到，坐下來，而醫生就過來對話，並保持高度專業水準。我對女兒說，『迪雅赫，他們希望妳簽了這份文件，這樣我們才能分享診斷的結果。有什麼事情是你不希望我知道的嗎？醫生，看吧，根本沒問題』。」

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T.I.又指，醫生之後向他表示，除了性行為之外，許多其他方式都可能會破壞處女膜，例如踩單車、騎馬及各種體育活動，很多女孩雖然沒有發生性行為，但處女膜卻會變得不完整。T.I. 憶述自己當時的回應：「醫生，她不會騎馬，亦不會踩單車，又不做運動。請檢查處女膜，然後盡快將結果交給我。我會說，女兒18歲生日時，處女膜依然非常完整，誰會想要一個處女呢？」

有關言論令大批網友大為震驚，紛紛批評T.I. 的行為，而這集節目目前已遭下架。有留言稱「迪雅赫有這樣的父親，真令人擔心」、「T.I. 真噁心，佔有慾這麼強，簡直是超級控制狂」；另外婦產科醫師岡特（Jennifer Gunter）就在Twitter上詳細解釋處女膜的構造與迷思，「這在很多層面上來說都很可怕」。