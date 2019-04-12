【禽獸不如】4歲女童處女膜損傷　河南幼稚園負責人涉強姦被刑拘

內地網上近日流傳一段短片，河南南陽社旗縣有家長高舉橫額，控訴當地一間幼稚園的園長強姦幼童。受害4歲女童經醫學鑑定後，證實處女膜有損傷。 縣委宣傳部在周五（12日）通報，涉事幼稚園負責人孫某已被刑事拘留，縣檢察院提前介入指導。

通報指，縣公安局在周一（8日）接獲市民楊先生報案，懷疑年僅4歲大的女兒小雅（化名）在幼稚園內遭到性侵。警方立即展開偵查，安排相關人員詢問並為小雅進行婦科檢查，同時傳喚涉事「開心寶貝幼兒園」的負責人孫某訊問。通報又提到，孫某已在翌日因涉嫌強姦罪被刑事拘留。

家長控訴幼稚園園長強姦女童。（網上圖片）

通報透露，家人早在3月中旬為小雅洗澡時，已發現其下體尿道附近有傷口，且紅腫滲血。家人當時未有為意，及至4月8日，小雅放學回家後表示不想再上學，最後在追問下，終說出曾在幼稚園內被一名男子「抱至床上侵犯其下體部位」。

小雅證實處女膜有損傷。（網上圖片）

另一方面，涉事幼稚園被揭發沒有辦學資格，孫某涉嫌違規辦學。據了解，幼稚園內共有3名女教師，孫某是幼稚園內唯一成年男性。涉事幼稚園被指長期管理不到位，雖有監控設備但一直沒有接駁電源，「幼兒園是在民房裏辦的，共有3個班，55名學生」。

（澎湃新聞／新京報）