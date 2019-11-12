SONY研發神奇紙玩具　「有生命」識行識思考　將成小學生創意教材

在這次日本2019 Good Design Award BEST100中，有一件神奇的設計，從眾多高大上的設計作品中，以其清奇的畫風脫穎而出。

到底有多神奇？答案就是它！（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在它的頂上還設有四種不同形狀的突起，方便與各種形態的物體相接（點圖看看更多玩法）↓↓↓

+ 2

如今toio開發團隊，已經研發設計出三款不同形態的遊戲，每個遊戲中都包含多種玩法，還有更多隱藏玩法等待使用者去發現。

（YouTube@toio截圖）

toio開發團隊將從小方塊上誕生的新形態，稱為「生物」而不是「機械人」，並將它們定義為「會動的紙手工」，可以說是非常貼切了。

（YouTube@toio截圖）

其實在明年，日本小學校將要引入編程課，以應對未來瞬息萬變的技術革新。Sony團隊則通過這樣一組小玩具，讓更多的孩子們認識到了編程的樂趣。這是對日本下一代的期待，也是對日本未來的關心。

孩子永遠是國家的期望，而我們作為設計師，除了讓孩子們的物質環境越來越完善，在寓教於樂的精神領域，也一定能有我們做的到的事情。

官方介紹影片：