食客外賣落單附千字文　要求煎蛋不要煎 　網民轟：這客病得不輕

做生意最怕遇到橫蠻無理的西客。台灣有食客近日經外賣平台foodpanda購買蘿蔔湯等四項餐點，但在每項都寫上「千字文」備註，列出多項無理要求；當店家按照要求烹煮，事後照給劣評，批評店家「不用心」和只想賺錢。網民紛紛怒轟該食客，認為他應利用寫備註的時間自己煮。

台灣有食客經外賣平台foodpanda購買蘿蔔湯等四項餐點，但在每項都寫有「千字文」備註。（fb「我與蘿蔔有約」圖片）

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有自稱店家合作伙伴的網民將事件分享到facebook群組「爆怨公社」，而涉事蘿蔔糕店「我與蘿蔔有約」也在fb專頁發文。據相關訂單顯示，食客先表明自己生病不能亂吃，「不好意思很囉唆」，及後開始提出多項要求，包括點了兩隻煎蛋但稱「蛋不要煎，幫我加進去蘿蔔湯，千萬不要打散」，並表示醫生要求他只食「半熟水波蛋」。

食客另點了兩份蘿蔔湯和一份蘿蔔糕，除了要「五倍香菜（芫荽）和九層塔」、「無鹽無添加物的細粉黑胡椒、細粉辣椒另外包」等，還說：「（蘿蔔糕）要切像骰子一口酥那樣，煎酥香一點。」雖然要求多多，但店家表示還是照做，花了20分鐘完成；未料其後仍收到食客的劣評，指責他們沒看清楚備註，「不會再給機會了！做吃的是要以客戶健康跟安全為第一優先，不是只想賺錢，而不用心、不到位！」。

雖然要求多多，但店家表示還是有照做，未料其後卻收到食客的劣評。（fb「爆怨公社」圖片）

店家事後狠批該客人，「不是花錢的就是大爺，150元台幣（約39港元）還要特製，然後還要被你嫌，然後還要公然毀謗，你為什麼不說你要求很多」。網民亦紛紛留言支持店家，認為食客的要求過多，「奧就奧在那邊裝禮貌」、「好險他不會再訂購了」、「這客人病的不輕欸」、「備註的時間拿來自己煮比較快啦」。

（facebook）