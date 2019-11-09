紐西蘭農場執笠　男網民擺烏龍用$7.5買千隻雞　急尋好心人領養

除了淘寶網售賣各樣千奇百趣的商品，想不到紐西蘭男子Steve Morrow亦於拍賣網買到活雞。他於facebook撰文表示，紐西蘭一農場因為關門大吉，老闆於是在拍賣網緊急放售農場內的所有活雞。Steve誤以為只要付出相等價錢就能領養心儀數目的活雞，結果他以1.5紐新蘭元（約7.5港元）贏得拍賣並換取了1000隻雞，非常誇張。幸好最後有動物組織幫忙尋找好心人領養，不過Steve笑稱以後不敢再在拍賣網亂買東西。

紐西蘭一農場因為關門大吉，老闆於是在拍賣網緊急放售農場內的所有活雞。Steve誤以為只要付出相等價錢就能領養心儀數目的活雞，結果他以1.5紐新蘭元（約7.5港元）贏得拍賣並換取了1000隻雞，非常誇張。（資料圖片）

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Steve本來於漢米頓Hamilton開設民宿「Koromatua Homestead」，並養了10隻雞用作產蛋為客人煮早餐。他最近於拍賣網Trademe上看到農場老闆Mattew Blomfield於上月28日刊登的廣告，原來他要把位於梅西（Massey）的農場結業，並要盡快清空，必需緊急放售農場內的所有雞。

他後來於fb撰文求助，希望有其他好心人領養。（fb圖片）

Steve決定幫助Mattew，用10.5紐新蘭元（約52港元）競投，他誤以為可取走心儀數目的雞，最終他以1.5紐新蘭元（約7.5港元）贏得拍賣，但Matthew後來解釋其實是要拿走總共1000隻雞，Steve即嚇到不知如何是好。

當地動物組織Animal Sanctuary幫忙在網上公開尋找有心人，直至周一（4日），所有雞亦幸運地獲得新家。（Animal Sanctuary網站截圖）

他後來於fb撰文求助，希望有其他好心人領養，最終有當地動物組織Animal Sanctuary幫忙在網上公開尋找有心人，直至周一（4日），所有雞亦幸運地獲得新家。

Steve指所有「小寶貝」已獲獸醫的檢查及照顧，將會於下星期前陸續送到不同地方。網民笑言Steve今次擺出天大的「烏龍」，又指得知小動物能獲得新家感到非常開心。

（Insider、facebook）