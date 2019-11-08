遭6警制服綁櫈電擊膠袋套頭　美國女入稟控警暴　律師：純粹虐待

美國科羅拉多州博爾德市（Boulder）有警員被指濫用武力。當地一名女子兩年前因拒簽傳票而被帶到監獄，據當局發放涉事警長的隨身攝錄機片段，看到她與多名警員爭吵，及後被數人合力制服綁至約束椅上，其間被警長用電槍電擊，又強行用膠袋套頭。她上周二入稟控告6名警員使用過度武力和歧視殘疾人士，代表律師批評警方的行為是「純粹的虐待」。

警員指戈特赫爾曾發表自殺言論，故需接受觀察，但戈特赫爾否認。（「The_Battousai」YouTube影片截圖）

他們強行抬高其頭部和用膠袋套頭。（「The_Battousai」YouTube影片截圖）

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現年34歲的女子戈特赫爾（Lauren Gotthelf）在2017年11月，因於商場吸煙和未為輔助犬隻配戴狗帶而被發傳票，她拒絕簽傳票並被帶到監獄。影片中，有警員指戈特赫爾曾發表自殺言論，故需接受「自殺觀察」（suicide watch），雖然她否認曾言自殺，並要求前往醫院，警員則堅持她須穿上約束衣，多番警告她配合，又明言不會送她到醫院。

雙方爭持不下，警長里斯（Chris Reiss）要求戈特赫爾面向牆壁和雙手放背，並用電槍指向她，戈特赫爾即照其要求行動。五名警員隨後合力把她綁在約束椅上，又強行抬高她頭部和戴上頭套；警員一度着她「坐下」，里斯則向她大腿使用電槍。戈特赫爾最後被綁在椅子上四個小時。

戈特赫爾上周二提出訴訟，控告涉事五名警員和一名警長。控書指多名警員綁她在約束椅，「警長里斯更在事主已經被制服、無法移動的情況下，使用電槍」。她的代表律師批評，「這些行為不是幫助有意自殺的人，而是純粹的虐待」。

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警方上周五發聲明否認指控，稱戈特赫爾拒絕聽從警員要求，並作出「負面、粗俗和種族主義」的言論，「她曾多次被口頭警告坐下，以及停止反抗，但她繼續彎曲身體抵抗」，警長遂使用電槍。聲明強調警方沒有使用過度武力，警員採用慎重和最低武力，行動符合武力使用和導電裝備守則。

（霍士新聞）