馬甲變「腿甲」 ？昔日台灣校花大崩壞　網民嘆：歲月是把殺豬刀

（Facebook@爆怨公社, Siora Photography/unsplash）

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人家常常說談戀愛後就會有幸福肥，這時候如果還留著以前穿的衣服，SIZE一比之下只讓人覺得想哭啊～有位網友近期就在爆怨公社分享，自己的親姊姊過去不但腿長、在大學時期還是校花美女，不過當時穿起來合身的性感馬甲，如今卻連一邊大腿都卡不上去，讓她不禁感嘆「歲月是把無情的殺豬刀」，而這件事也讓許多網友非常有感，似乎自己身材都逃不過歲月的摧殘QAQ

有位網友近期就在爆怨公社分享，自己的親姊姊過去不但腿長、在大學時期還是校花美女，不過當時穿起來合身的性感馬甲，如今卻連一邊大腿都卡不上去（Facebook@爆怨公社）

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網友非常有感，似乎自己身材都逃不過歲月的摧殘QAQ，即睇網民留言▼

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本編看到自己以前的照片也會忍不住鼻酸，但大家不要傷心！不在乎天長地久，只在乎曾經擁有（嗯？）不論高矮胖瘦，身體健康才是最重要的啦～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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