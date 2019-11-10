【有片】東京舉行日皇德仁即位巡遊　民眾逼爆街頭捕捉揮手一刻

象徵天皇登基的最後儀式「祝賀御列之儀」公開巡遊，於今日（11日）下午3時在東京市中心舉行。天皇德仁將與皇后雅子乘坐全新訂製的Century開篷車，從皇居前往住處赤坂御所，巡遊路線全長4.6公里，沿途接受民眾祝賀。

天皇德仁將與皇后雅子於今日下午搭乘開篷車在東京市內公開巡遊。（「PurinNakama5」Twitter圖片）

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由於路線途經多個地方，大批民眾於今早排隊等候接受安全檢查，希望霸頭位用最佳角度目擊天皇夫婦兩人的風采，整條巡遊路線兩旁擠滿民眾。不少人亦於Twitter上載多張相片及影片，表示終於見到天皇夫婦真人，感到興奮無比。

「祝賀御列之儀」原定在10月22日舉行，即是與天皇「即位禮正殿之儀」同日，但因颱風「海貝思」於較早前吹襲關東地區，故延期至11月10日舉行。

路線途經東京市內多個地方，民眾數目多到逼爆街頭。（「mike100mil」Twitter圖片）

而昨晚（9日）德仁天皇與皇后雅子亦參加了由政府及民間團體合辦舉行的「國民祭典」，活動在皇宮前廣場舉行，首相安倍晉三亦有出席。大會於期間安排了各式文藝表演，被譽為國民天團的「嵐Arashi」亦被邀上台為天皇夫婦演唱，雅子更一度熱淚盈眶。

巡遊安排在下午3時開始，德仁與雅子在皇居宮殿外車廳搭上全新訂製的「Century」敞篷車，在樂聲中緩緩離開車廳。巡遊路線約4.6公里，車隊從皇宮正門出發，途經東京市內多區，包括青山一丁目、澀谷等，直至抵達居住的赤阪御所。

網民表示捕捉到天皇兩夫婦真人亦感到超興奮！

+ 4 + 3 + 2

今次是德仁與雅子於1993年6月結婚之後的第二次巡遊，雅子穿上杏色長禮服並佩戴頭冠，而德仁則穿著燕尾服並佩戴勛章。皇嗣秋筱宮夫婦及首相安倍晉三亦有分別乘車加入車隊。

東京市內多區街頭亦人山人海。

+ 7 + 6 + 5

不少網民於Twitter上載片段及照片等，可見大批民眾見到車隊駛過即夾道歡呼並揮舞日本國旗，德仁與雅子亦有微笑點頭、揮手致意。網民表示捕捉到他們真人亦感到開心，更直言一生人可能只得一次。

（Twitter）