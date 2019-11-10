越南小學老師穿傳統「奧黛」講書　出身教師世家　靚相網上瘋傳

課堂內容難免有枯燥乏味的地方，越南老師蓬索（Phuong Thao）就成功「吸引」到學生集中上課，甚至引起越南網民們的哄動！蓬索近日在facebook上載自己身穿越南傳統服飾奧黛的照片，完美展示越南美女的優雅體態和姣好身材。原來蓬索出生於教師世家，自小就立志做教師，長大後成功完成目標。

蓬索（Phuong Thao）身穿奧黛教書的照片在網上瘋傳。（fb「Lưu Thị Phương Thảo」圖片）

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蓬索現年25歲，正於河內北慈廉郡的一間小學教書，近日網上流傳她身穿深藍色奧黛，站在課室講台旁的數張照片，她白皙肌膚、及肩長髮再加上甜美笑容，很快就捉住了大批網民的心。

蓬索（Phuong Thao）不時都會到健身室健身。（fb「Lưu Thị Phương Thảo」圖片）

其實蓬索在去年已經備受網民關注，現時在facebook的個人帳戶已經有超過5萬人追蹤，她是老師之餘，更是一位網紅。蓬索曾經接受訪問，說還在讀書的時候已經取得過「舉止優雅女學生」的票選冠軍，成為老師後也是魅力教師獎得主。

由於媽媽和姨姨都是老師，蓬索小時已經常跟媽媽到學校去，觀看媽媽教書的樣子，令她愈來愈喜歡做老師，以做老師為志願，並不斷以此為目標升學，最後成功實現夢想。

【#同場加映】

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