6歲亮相百老匯　曾與施嘉莉祖安遜合演舞台劇　13歲童星哮喘猝死

美國百老匯舞台童星格里格斯（Laurel Griggs）上周二（5日）突然哮喘病發猝死，終年13歲，結束短暫的一生。

格里格斯的外祖父里夫林（David Rivlin）上周三（6日）在facebook宣佈噩耗，「世界失去了一位真正公主，她（格里格斯）只想為大家未來帶來快樂，演戲是她的童年夢想，她早已計劃好未來的路。」里夫林透露外孫女本月5日在紐約死於「急劇哮喘發作」（massive asthma attack），家人已於上周五（8日）為她舉殯。

里夫林連日來上載與外孫女的合照悼念。（David B Rivlin＠facebook）

警方表示，格里格斯病發當晚出現呼吸困難，送院期間有警員對她施以心肺復甦（CPR），可惟最終不治。曾有世界衛生組織的報告指出，哮喘是兒童最常見的慢性疾病，全球約有2.35億名患者；而根據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）數字，全美有超過1900萬名成年人及500萬名兒童患有哮喘，2017年超過3500名美國人因哮喘發身亡。

演出《Cat on a Hot Tin Roof》

6歲首次登上百老匯舞台的格里格斯，演出過兩套舞台劇，其中《Cat on a Hot Tin Roof》是與荷李活女星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）合演；另一套是曾獲頒東尼獎（Tony Awards）的《Once》，格里格斯還多次參與拍攝電影和電視的工作；慈善機構Broadway Cares已為她成立悼念網頁，讓親友和觀眾致哀。

不少親朋好友對格里格斯的逝世表示悼念，《Cat on a Hot Tin Roof》導演阿什福德（Rob Ashford）說：「格里格斯是我們在該舞台劇中首批接受選角的孩子之一，她充滿活力，全公司上下都非常喜愛她」。《Once》的另一位女童星賀蘭馬多爾（Eliza Holland Madore）在Instagram上稱：「格里格斯突然逝世的消息令我深感難過，格里格斯，妳總是對人微笑，且逗別人笑。我非常感謝我能認識到妳。我們不會忘記妳，永遠愛妳！」