芬蘭教育與日本教育有多優質？宗旨理念完全相反　卻同樣值得學習

早前網上一部紀錄片《他鄉的童年》爆紅，剛播出沒幾集豆瓣評分高達9.2！它記錄了日本、芬蘭、英國等國家不同背景下不同的童年教育。當看到集體主義之上的日本教育和個人空間第一的芬蘭教育，再與當下中國教育做對比，令眾多網友深有感觸引起熱議！

文：日站君

1. 日本做事完美到“變態”，小時候也這樣嗎？

日本一向對細節追求極致，做事也完美到“變態”。那麼，他們小的時候也是這樣嗎？

從小自己的事情自己做

節目中一個日本的小朋友叫若松花果，從早上起來到上幼兒園真正演繹了“自己的事情自己做”！自己洗臉、掛毛巾、自己收起小板凳、自己疊起睡衣、自己穿好校服。

花果媽媽說雖然並不能每次都能做到盡善盡美，但是也會讓她學會在一天裡努力做到最好。出了家門之後自己的東西也都是自己拿，小到玩具、零食，大到包包，都是自己拎。到了幼兒園自己換上鞋子，所有的事情都自己來做，對於小朋友來說並不是一個負擔，只是培養了他們一個好習慣。

日本幼兒園“變態”身體素質課

花果小朋友所在的蓮花幼兒園一直以來備受關注。在過去60年蓮花幼兒園堅持讓孩子四季赤裸上身、鍛煉身體。不過從今年的4月開始因為備受輿論的壓力中止了這一傳統，但如今仍能看到的是孩子們還是會光著腳肆無忌憚的在操場上奔跑。除了光腳跑步，還令日站君印象深刻的是在學習正坐練習時有個小朋友膝蓋受傷了，但仍然堅持將動作做到最好。這可能就是日本所謂的集體主義至上吧，即使自己有些不適也要為集體的整齊劃一做考慮！

日本幼稚園真的過分嚴格？看看以下這個實際例子（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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其實日本的很多細節都在引導孩子們要在乎他人的感受，讓孩子們知道如果你一件事沒有做好就會有人因為你的失誤而受傷，這也是為什麼日本一直以來做事嚴謹極致的原因，他們從小就被接受近乎“變態”的教育，為的是讓團隊變得更好！

2. 在芬蘭沒有考試 更沒有競爭

那麼，在北歐芬蘭呢？似乎一切都與日本相反！

芬蘭課堂的自由：上課隨便吃東西 不用穿鞋

在芬蘭你能在學校目睹一切“自由”。進入學校你看到都是這樣的景象，玩側空翻、即興舞蹈、玩遊戲……不僅僅如此，在芬蘭不光下課可以充分得到自由，就連上課你都可以不穿鞋子、光明正大地吃東西。只要你想，你可以用任何姿勢來學習，除此之外上課的形式也多種多樣，老師會帶你去森林裡上課，可以親口嚐嚐樹皮的味道，摸摸自然的顏色。

沒有考試 沒有競爭

而且他們的教育裡四年級前連考試都沒有。沒有考試就沒有競爭了？沒有競爭還哪來的優秀？而芬蘭要的就是這份“避免競爭”，因為他們想真正的做到“為了生活而學習”，而不是為了競爭去豐富自己，這才是芬蘭，才是全球教育第一的芬蘭！

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我們從小接受的“中式教育”

《他鄉的童年》一播出，網友開始熱議。這讓日站君也想起來自己小時候的一些經歷，因為愛看科幻懸疑小說而被父母說：“你能不能看點有用的！”或者因為考試成績不理想與“別人家的孩子”相比較！

鋼琴、書法、奧數、英語興趣班，從來不知道自己真正喜歡的是什麼，為了中考、高考徹夜不眠，放棄業餘時間拼命刷數學模擬試卷。這些都是我們在童年時期親身經歷過的所謂的“中國教育”。

從小到大，無論你的角色是孩子還是父母，一直都在這樣的高壓教育中焦慮、掙扎，一邊艷羨自由無上的芬蘭，一邊崇拜著鄰國日本的極致完美教育。

那麼對比之下，我們的教育就真的錯了嗎？

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