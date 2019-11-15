《東張西望》訪港人大灣區買樓疑受騙　舊樓當新盤被呃過億反被告

近年政府力推大灣區項目，但投資同時也切記提防騙徒。無綫節目《東張西望》日前（11月14日）報道，約60名港人投資中山酒店式公寓項目疑受騙，共牽涉逾億元、每人約數十萬的積蓄或血本無歸。相關開發商被指以舊樓當新公寓出售、樓盤面積大縮水、複式單位離奇消失，開發商涉嫌詐騙卻反告事主追討尾數，一眾受騙港人苦無對策叫苦連天。

受害事主彭生（左）和馮太（中）。（《東張西望》影片截圖）

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據節目所指，涉事項目位於中山的商住兩用樓盤，一至三樓是商場，四及五樓為酒店式公寓，聲稱是由某內地連鎖酒店集團注資。事主們曾於去年看示範單位，房間裝修得美輪美奐，開放式廚房、浴室企缸通通齊備，部分更屬複式設計，有睡房設於閣樓；可供自住或交開發商當酒店房出租，再收取租金。

事主馮太受訪時表示，賣家聲稱將來的樓盤面積與示範單位一樣，最少也有27平方米，她不惜問朋友借錢和用盡老公積蓄，一次付清37萬元（人民幣．下同），購入27平方米公寓。按照合約，買家今年5月收樓，當馮太滿心期待到中山後，卻發現所謂新盤只是頹垣敗瓦，才得知開發商根本沒有動工紙，更被住房和建設局要求停工，收樓無期。

開發商當初標榜已有房產證，以減低買家疑心，惟馮太再追查後發現，涉事樓盤只是舊樓翻新，房產證上的物業並非當初銷售文件所列的名稱，而是在1998年已落成、用地使用期至2038年的富泓商場，該商場更早在2005年被控違約。事主翻查買賣合同和圖則，看到其中有小括弧寫着「適用於二手樓買賣」，而實用面積只得12平方米，攤分土地使用權後只餘5.8平方米，與劏房無異。

另一事主彭生當初以41萬元購入複式單位，惟早前追問開發商，卻被告知他們從未賣過四樓複式單位。彭生欲控告開發商詐騙，對方竟打算反告他，通知他銀行無法借他20萬元，着他轉向財務公司借，彭生拒絕後即收到追討尾數的律師信。

不單新盤離奇消失及收樓無期，開發商亦涉陰陽合同。馮太稱，開發商過往向國土局報稱物業價值僅10.8萬元，而馮太早前交的一萬多元契稅和登記費，實際當局只收取3000多元，疑被「食夾棍」。

為事主提供協助的立法會議員謝偉俊表示，凡涉及內地或國外的類似案件，一般只能透過香港中聯辦替事主出信，正式將個案立案。一眾事主雖曾報公安和政府部門，但至今仍束手無策，而馮太10月再到中山視察時，樓盤亦已人去樓空，只有一名保安「敷衍」他們。

（無綫節目《東張西望》）