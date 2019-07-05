馬鞍山燈飾店疑清貨　大字告示九唔搭八　網民爆笑大玩重組句子

走在街頭，總有小店都因為要搬遷或結業而貼上清貨告示。最近有網民於facebook上載相片，表示經過馬鞍山一間燈飾店，發現櫥窗玻璃上貼着毫無次序的大字告示，令樓主不禁駐足研究，更嘗試重組句子，非常爆笑。不少網民大讚有創意，「你停低睇佢，即係個廣告已經成功咗」、「就嚟諗爆頭」，有人直接放棄「求答案」。

樓主經過馬鞍山一個商場的燈飾店，發現櫥窗玻璃上亂貼了21張大字告示。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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該網民於fb群組「馬鞍山之友 MOSers（Since 2014）」上載相片，表示於馬鞍山一商場內見到有燈飾店在櫥窗玻璃上，亂貼了21張大字告示，相信是搬遷啟事。

相中可見，不同顏色紙有不同大字，但因為未有跟次序併列貼上，所以未能看出完整句子。就連樓主亦「搲爆頭」稱：「我企咗喺門口睇咗一陣都睇唔明，有冇人可以解讀一下？」

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不少網民發揮創意幫忙重組句子，「最後倒數，七月八月清倉搬遷，有靚快手免費送貨」、「清！開倉送靚貨！七月免費！八月搬遷！最後倒數！手快有」、「靚靚，七月八月搬遷開倉，最後倒數，手快有，免費送貨」。

部分網民更指告示猶如小朋友的中文功課，如此創新的搬遷清貨啟事亦是第一次見，「佢已成功咗吸引你睇、諗、拍照」、「間燈店有人才」、「不得了，睇咗成幾分鐘」。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers（Since 2014）」）