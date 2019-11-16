女網民搭飛機椅背遭人晾腳勁噁心　網民獻計：打乞嚏口水鼻水齊發

乘搭公共交通工具，最怕遇上欠缺公德心的人。近日有網民在外國論壇Reddit上傳照片，抱怨飛機上的後座乘客肆意把其椅背當作晾腳櫈。照片隨即引來大批網民留言，並極其踴躍地出謀獻策，建議該女乘客如何反擊，以免再縱容這種劣行。

有網民在Reddit上傳照片，抱怨飛機上的後座乘客肆意把其椅背當作晾腳櫈。（Reddit圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

照片中，該女乘客的椅背正好有一對腳晾着，位置剛好是其頭頂上方，她未有在文中詳述事件前因後果、航空公司和對方身份等，只表示：「這正是我上機前最擔心的一件事」。帖文迅速引起其他人的共鳴和回應，短短5日內便有逾千人留言，絕大部分人都批評後座乘客缺德，認為此舉已「遠遠超出令人髮指的程度」。

同時，有網民留言建議女乘客早應直斥其非，或者要求機組人員處理，絕不能啞忍。另有網民則半開玩笑地獻計，「打個噴嚏，然後把口水、鼻水噴到他腳上」、「叫些東西吃，拿叉子篤他的腳板底」、「我應該會在他腳板底畫畫吧」、「扯他的腳到前面座位」。

（Reddit）