誕B後下體傳魚腥惡臭30日　內地女求醫竟取出2隻手掌大紗布

為人母賭上性命誕下孩子，一個醫療失誤，輕則短暫影響媽媽健康，重則隨時令孩子與媽媽天人永隔。日前南平建陽一名媽媽產子後，一個多月來經歷排尿困難、茶飯不思，下體一直有血流出，還飄着陣陣的魚腥臭味，她忍不住求醫後，竟發現下體藏着一塊兩隻手掌大小的深啡色紗布，懷疑在手術時，醫生不慎在其體內遺下，令她當場崩潰嚇壞。

朱女求醫後，才發現體內遺留一塊兩隻手掌大的止血紗布。（網上圖片）

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今年10月，朱女在建陽第一醫院分娩誕嬰，出院後，她發現下體一直有流血，起初以為是正常排惡露，惟個多月後，流血情況仍持續，更有排尿困難、下體飄出陣陣魚腥臭味。

其後朱女忍不住終在本月8日到建陽婦幼保健院求醫，經檢查後，醫生竟從她的下體取出一塊有兩隻手掌大小的深啡色紗布，朱女當場崩潰，坦言平時在新聞看過類似事件，但萬萬沒想到發生在自己身上，她指目前紗布已取出，但還是會有鮮紅色的血流出來，「我擔心紗布在體內殘留了30多天，未知可會有後遺症」。

朱女翌日即向建陽第一醫院反映事件，院方表示會介入調查，惟相關專科的工作人員在11日表示，此屬常見現象，「孕婦在分娩時出血，醫生會用紗布止血，不時會將紗布遺留在下體，很多醫院也曾試過，不算罕見」，又稱具體情況正在調查中，到時會跟朱女士聯絡。

然而，院方的解釋引起不少網民熱議，批評醫護粗心大意，「別解釋了，就是忘記拿出來了」，又指雖然產後出血用紗布止血很正常，但沒有跟病人溝通實屬有問題。

（綜合）