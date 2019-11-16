【澳洲山火】消防員救火後太餓「借」牛奶喝　留紙條道歉感動屋主

澳洲新南威爾斯州山火持續，造成嚴重災情，有一隊消防員在救火期間，因體力耗盡，忍不住取用了民居內的食物，事後留下一張手寫紙條表示歉意，令屋主大為感動，並將紙條上傳到facebook，不少網民則大讚消防員有禮貌，又感激他們的付出。

消防員凱爾留下的一張紙條，特別備註：「我們借了你的牛奶。」（FB「Paul Sekfy」圖片）

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住在新南威爾斯州的屋主保羅（Paul Sekfy），其房子上周受到野火肆虐，當時他不在家。消防員凱爾（Kale Hardie-Porter）是被派遣到其房子處理火災的其中一員，到達時的情況相當惡劣，他與其他隊員搶救完兩個棚屋後已筋疲力盡，加上一直已無時間進食，遂走進大屋中休息，並從雪櫃內找到一些食物補充體力。

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火勢最終受到控制，消防員亦收隊離開，當保羅回到家中卻看到凱爾留下的一張紙條，寫道：「能夠守住你的大屋，我們感到榮幸，但很抱歉外面的棚屋搶救失敗。備註：我們借了你的牛奶。」消防員的紙條令保羅非常感動，他指除了牛奶，他們還吃了芝士和花生醬，但他並不介意，「不用找牛奶錢了，我還想請他們喝啤酒」。保羅其後將紙條上傳facebook，「這是自婚禮後在廚房工作枱上的最好備忘」，同樣感動過千網民。

（CNN）