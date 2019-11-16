【吸煙危害健康】首任「萬寶路牛仔」90歲離世　私下從不吸煙

吸煙危害健康！香港已禁止香煙電視廣告多年，但早年電視上牛仔騎着馬在廣闊大地上奔馳，然後吸一口香煙的廣告，至今仍是不少人的集體回憶。首任電視廣告代言牛仔洛里斯（Robert Norris）日前在美國離世，終年90歲，他雖拍攝同系列廣告達14年，但原來他私下從不吸煙，而當他告誡兒子千萬別抽煙時，卻被反問為何要拍香煙廣告，一句童言令他即日辭演，拒絕再當廣告主角。

「Tee Cross Ranches」日前在網上公布Robert Norris的死訊。(「Tee Cross Ranches」網站圖片)

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洛里斯是萬寶路的形象代言人，予人感覺是堅強、孤獨的西部牛仔，他當了同系列產品的主角達14年，後來突然放棄再演，全因自己不是煙民之餘，亦希望為自己的孩子樹立正面榜樣。日前，他的牧場「Tee Cross Ranches」在網上公布其死訊，指洛里斯11月3日在科羅拉多去世，終年90歲，但沒有交代死因。

洛里斯於1929年在芝加哥出生，其家族許多成員是金融家和律師，但他從小就夢想當牛仔。於伊利諾伊州長大的他，18歲就開始養馬，後來升讀肯塔基大學，那時期最愛打美式足球，並結識到妻子Jane Norris，兩人很早就結婚。至1950年代，洛里斯搬到科羅拉多州柯林斯堡，數年後買了2萬畝地建立「Tee Cross Ranches」牧場，之後擴大到6.3萬畝，又在亞利桑那州建立第二個牧場，達成夢想成為真真正正的牛仔。

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1955年，美國煙草商物色廣告主想，想為產品打造硬漢形象，自然聯想起西部牛仔的形象，更想找一名真正的牛仔當主角。其後廣告公司人員在報紙上見到洛里斯與好友John Wayne（美國知名西部片演員、奧斯卡最佳男主角獎得主）在牧場上的合照，認為他的高瘦身材而予人硬朗的感覺，遂造訪其牧場，劈頭就問他想不想拍廣告。

洛里斯告訴對方自己有點忙，又說如果是認真的話就下周再來。結果相關人員下周真的再度到牧場，洛里斯便答應了拍廣告，首天工作就拍了2000多張照片，其後順理成章成為首位出現在美國及歐洲電視上的該煙草產品的代言人，一當就當了14年廣告主角。

廣告公司見到John Wayne（左）和Robert Norris（右）的合照，馬上決定找Norris當主角。John Wayne是奧斯卡影帝，以拍攝西部片聞名，知名作品包括《The Searchers》。（fb圖片）

至1964年，美國醫生們宣布吸煙會危害健康，在訴訟中，監管機構及國會開始向煙草商施壓，而他們在數十年後終於承認，吸煙會導致肺癌。洛里斯兒子憶述，爸爸雖然拍廣告，但從來不吸煙，更經常告誡他們，「我永遠不想見到你們吸煙」。其中一名孩子反問：「如果你不希望我們吸煙，為什麼要拍香煙廣告？」洛里斯頓覺自己在為孩子心中建立了不良形象，遂於同一天打電話辭演廣告。

洛里斯不再拍煙草廣告後亦沒有閒下來，因作為牛仔要忙於打理牧場，其兒子說爸爸很受歡迎，出門時會有人爭相請他吃飯，然後向他討簽名。洛里斯和妻子結婚65年，愛妻於2016年離世，而他有4名子女和13名孫兒及18名曾孫，可謂兒孫滿堂。



（綜合）