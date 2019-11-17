浪尖上的求婚！美國男單膝跪滑浪板竟跌戒指　早有準備終抱得嬌妻

相信大部分女士都想有個難忘的求婚，美國夏威夷一對滑浪好手兼情侶，近日就經歷一場既驚險又甜蜜的求婚之旅。38歲男子原打算為戀人帶來「浪尖上的求婚」，但戒指竟在對方眼前不慎墜落海底，幸好男子早有計劃，最終成功抱得美人歸。

當葛斯與女友滑浪期間，他突然單膝跪在滑浪板上和拿出戒指求婚。（美聯社）

葛斯（Christopher Garth）與32歲女友奧耶（Lauren Oiye）日前到檀香山威基基一個海灘滑浪，並一早把求婚戒指放到褲袋。當兩人滑浪期間，葛斯突然停下，奧耶未有生疑並靠近他，葛斯隨即單膝跪在滑浪板上和拿出戒指，高聲問道：「勞倫，我愛妳！妳願意嫁給我嗎？」不過，在奧耶答應之際，葛斯手上的戒指竟跌到海中。

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所幸的是，葛斯早預料在海上求婚容易有意外，因此墮海的只是備用戒指，而真正的求婚戒則放在海灘旁的店舖內。奧耶事後在Instagram分享喜悅，「當時我回頭折返，以確保他與我同在浪上，看到他單膝跪下和拿着戒指盒……我第一反應以為他只是跟我開玩笑，後來才知道並非如此。」她又上傳多張由專業攝影師拍下的照片，記錄了兩人在這個特別求婚過程的心情起伏。

（紐約郵報、Hawaii News Now）