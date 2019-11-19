外傭出遊相揭「賊贓」下落　前僱主被偷呢樣嘢超崩潰：真係想嘔

日防夜防，家賊難防，不時都有僱主大呻家中外傭「手腳不乾淨」，偷走金錢或貴重財物，不過有女網民近日就發現前外傭偷掉的東西，並非錢財首飾或名貴衣服，竟然是一條她穿過的睡褲，不禁驚呼「見到佢真係想嘔！」

有女網民近日就發現前外傭偷掉的東西，並非錢財首飾或名貴衣服，竟然是一條她穿過的睡褲。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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一名女僱主日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，上載一張已辭退的外傭開心出遊澳門照片，指從相中發現「賊贓」，就是外傭身上的藍白色格仔短褲，正是她在家中穿的睡褲。

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她直言事件令她感到噁心，「見到佢真係想嘔！睡褲都偷」。她其後補充指，11個月來送給外傭的新衫「多到櫃都裝唔晒」，又指唯有「當捐咗去」。



帖文引起熱議，有網民無奈表示「衫褲鞋襪（被偷）都好難避免」，又指「佢唔係偷你屋企貴重嘢已經好好」。有僱主則笑問「點解啲姐姐咁鍾意着睡衫、睡褲出街㗎，我嗰個一樣」，亦有人分享指自己家中傭工都曾擅取其個人物品配戴，「攞咗我頂帽出去帶，帶完放番原位」。

